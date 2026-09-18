Şacalii au pus stăpânire pe mai multe localităţi din judeţul Sibiu. Oamenii trăiesc un coşmar din cauza sălbăticiunilor care le ucid animalele şi le dau târcoale gospodăriilor. Pagubele se ridică la zeci de mii de lei, iar fermierii spun că munca lor de o viaţă le e pusă în pericol. Chiar dacă vânătorii au primit undă verde să ucidă şacalii, decizia autorităţilor a venit mult prea târziu. O altă problemă este faptul că numărul sălbăticiunilor aproape s-a triplat în ultimii cinci ani.

În localitatea sibiană Valea Viilor, oamenii trăiesc un coşmar noapte de noapte, din cauza şacalilor. Terorizaţi de urlete, se închid în case la lăsarea întunericului. Atacurile sălbăticiunilor sunt tot mai dese.

Fermierii îşi găsesc animalele ucise de şacali

"Mi-am găsit animalele moarte, i-am văzut pe ei câte trei, câte patru. Mai ales în ultima perioadă am avut întâlniri destul de frecvente cu ei. Pagube au făcut destul de multe. Anul trecut, de exemplu, am avut patru viţei care au fost omorâţi", a povestit Vasile Floriciou, fermier.

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"Venitul nostru după o vacă este viţelul, în momentul când ţi-l omoară, animalul trebuie să mai mănânce cel puţin un an de zile până vine următorul viţel", a adăugat bărbatul.

Deşi vânătorii au primit undă verde să-i ucidă, decizia a venit prea târziu. Păgubiţii cer acum autorităţilor locale să îi despăgubească.

Un animal greu de capturat

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"E o pacoste oarecum pentru noi treaba asta. În ultimul timp şi despăgubirile merg bine, când are cineva pagube vine la primărie cu problemele. Sunt şi ceva pagube la animale mai mici, mă rog, viţei poate fătaţi proaspăt, mai intră la oi", a transmis Avram Ilie Pintea, primarul comunei Valea Viilor.

Potrivit ultimelor date numărul şacalilor în ţara noastră s-a triplat, ajungând în ultimii cinci ani de la 170 de exemplare, la peste 520.