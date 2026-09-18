O pasageră a murit pe loc, iar trei bărbați au fost grav răniți într-un accident produs pe un drum național din Dolj. Un șofer de 71 de ani a intrat pe contrasens și a lovit frontal o altă mașină.

Impactul a fost atât de puternic, încât, o pasageră din maşina lovită a murit pe loc.

Ambii şoferi şi încă un bărbat au fost grav răniţi şi transportaţi de urgenţă la spital. Conducătorul auto vinovat a fost testat cu aparatul etilotest, dar rezultatul a fost negativ.

"Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Dolj au stabilit faptul că un bărbat, de 71 de ani, din Craiova, în timp ce conducea un autoturism pe DN 65C, în direcţia către Craiova, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pătruns pe sensul opus de circulaţie, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani, din Murgaşi. În urma evenimentului rutier, din păcate, o femeie de 54 de ani, din Murgaşi, pasager în autoturismul condus de bărbatul de 34 de ani, a decedat", au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

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Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă.