Zonele unde vortexul polar va lovi prima dată. Vin ninsorile şi temperaturile scad până la 10 grade

Un vortex polar se va abate asupra României începând de săptămâna viitoare şi va aduce o răcire accentuată a vremii. Marţi şi miercuri, adică pe 22 şi 23 septembrie, temperaturile ar putea să scadă şi cu 10-15 grade de la o zi la alta, iar la altitudini înalte sunt aşteptate lapoviţă şi ninsoare.

Masa de aer rece se va extinde treptat în toate regiunile României, dar cea mai afectată va fi jumătatea nordică a ţării, unde vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi variabil în toate zonele, însă sunt aşteptate înnorări şi precipitaţii îndeosebi în vest, nord şi centru.

Unde vor lovi ninsorile. Urmează maxime de 10 grade

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Temperaturile maxime se vor încadra între 10 şi 21 de grade. În cea mai mare parte a ţării, minimele vor fi cuprinse între 4 şi 13 grade.

La altitudini foarte mari, de peste 1.800-2.000 de metri, există posibilitatea apariţiei precipitaţiilor mixte, sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

De asemenea, vântul va avea intensificări în toate zonele, cele mai puternice rafale fiind aşteptate în