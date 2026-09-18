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Show total pentru Manchester City. 5-0 cu Norwich și calificare fără emoții în turul al patrulea

Show total pentru Manchester City. 5-0 cu Norwich și calificare fără emoții în turul al patrulea Show total pentru Manchester City. 5-0 cu Norwich și calificare fără emoții în turul al patrulea - Facebook - Manchester City
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Editor M.U. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.09.2026, 15:20 | Modificat la 18.09.2026, 15:20

Echipa Manchester City, cu o formaţie puternic remaniată, a trecut cu uşurinţă joi de Norwich, scor 5-0, în turul al treilea al Cupei Ligii Angliei.

City a reuşit să se distanţeze într-un interval de 3 minute graţie lui Floyd Samba (1-0, minutul 29), care a marcat primul său gol ca profesionist la vârsta de 17 ani, şi lui Rayan Cherki (2-0, minutul 32).

Allan Elias, sosit în această vară de la Palmeiras, a marcat primul său gol în noul său echipament imediat după pauză (3-0, 48'). Primul marcator al serii şi-a mai adăugat încă un gol (4-0, minutul 54). Intrat în locul lui Cherki, Ryan McAidoo a mărit scorul la finalul meciului (5-0, minutul 90). 

Fostul portar al echipei OM, Geronimo Rulli, a reuşit un meci fără gol primit la prima sa apariţie pentru clubul din Manchester.

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Miercuri seara a avut loc tragerea la sorţi pentru meciurile din turul al 4-lea, iar „Citizens” vor primi vizita echipei Brighton, care a învins în mod spectaculos rivala United (3-2).

M.U.
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