Observator » Evenimente » "Jaf" mascat la o grădiniţă din Neamţ. Un adolescent a forţat uşi şi ferestre ca să fure plastilină şi jucării

Video "Jaf" mascat la o grădiniţă din Neamţ. Un adolescent a forţat uşi şi ferestre ca să fure plastilină şi jucării

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.09.2026, 08:48 | Modificat la 18.09.2026, 08:48

Un tânăr de 15 ani este suspectat că ar fi furat plastilină şi jocuri pentru copii, plus un parfum, dintr-o grădiniţă din judeţul Neamţ. 

I-a fost destul de uşor. Şi-a pus o cagulă şi ochelari şi, după ce a forţat mai multe ferestre şi uşi, a găsit un geam lăsat deschis şi a intrat. A luat ce a avut de luat şi şi-a luat tălpăşiţa.

Din nefericire pentru el, furtul său nu a rămas neobservat. Conducerea unităţii a făcut o plângere, iar poliţiştii, cu ajutorul câinilor, i-au dat de urmă şi au ajuns la locuinţa sa. 

Agenţii l-au luat pe sus şi l-au dus la secţie. În urma audierilor, tânărul a fost reţinut 24 de ore.

Articolul continuă după reclamă
Anda Anghelache
Like
hot neamt gradinita furt jucarii copii ancheta
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.