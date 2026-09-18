Video "Jaf" mascat la o grădiniţă din Neamţ. Un adolescent a forţat uşi şi ferestre ca să fure plastilină şi jucării
Un tânăr de 15 ani este suspectat că ar fi furat plastilină şi jocuri pentru copii, plus un parfum, dintr-o grădiniţă din judeţul Neamţ.
I-a fost destul de uşor. Şi-a pus o cagulă şi ochelari şi, după ce a forţat mai multe ferestre şi uşi, a găsit un geam lăsat deschis şi a intrat. A luat ce a avut de luat şi şi-a luat tălpăşiţa.
Din nefericire pentru el, furtul său nu a rămas neobservat. Conducerea unităţii a făcut o plângere, iar poliţiştii, cu ajutorul câinilor, i-au dat de urmă şi au ajuns la locuinţa sa.
Agenţii l-au luat pe sus şi l-au dus la secţie. În urma audierilor, tânărul a fost reţinut 24 de ore.
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