În fiecare săptămână vă prezentăm la Observator cum arată tabloul dependenţei de substanţe interzise în campania România pierdută în droguri . Cel mai recent exemplu vine din Capitală, unde procurorii DIICOT au reținut trei traficanți, inclusiv membri ai aceleiași familii, care vindeau droguri de mare risc pe internet. La percheziţii, anchetatorii au confiscat sute de doze de stupefiante şi bani.

Unul dintre traficanți în vârstă de 22 de ani negocia vânzarea drogurilor printr-o aplicație de mesagerie criptată, iar mai apoi plata se făcea prin criptomonede.

Ulterior, drogurile erau lăsate în locuri publice și ridicate mai apoi de către cumpărători. Potrivit anchetatorilor, acest dealer ar fi folosit această metodă pentru a vinde droguri încă din 2024.

În urma perchezițiilor, anchetatori au ridicat din casele suspectilor sute de grame de droguri și peste 16.000 de lei. Indivizii cu vârste cuprinse între 22 și 53 de ani au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta continuă.

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