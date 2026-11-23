O regulă de bun-simţ ar putea deveni literă de lege în România. Fumatul în mașină, lângă copii sau femei însărcinate, ar putea fi interzis, iar amnezile ar putea fi de o mie de lei. Asta prevede un proiect de lege depus in Parlamentul Romaniei.

Proiectul de lege prevede ca fumatul în maşină să fie interzis daca la bord de află copii sau femei însărcinate.

Interdicţia ar urma să se aplice indiferent dacă maşina este în mers, oprită la semafor sau într-o parcare şi îi vizează atât pe soferi, cât si pe pasageri. Cine nu respectă regulile ar urma sa fie sanctionat cu amenda intre 400 şi 1000 de lei, la fel ca în cazul sanctiunii pentru transportarea copiilor fără centură de siguranţă.

Reporter: Fumați cu cea mică în mașină?

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Părinte: Niciodată! Exclus!Mă afectează pe mine, darămite pe ea. Să fumez cu ea într-un spațiu închis, chiar dacă țin geamurile deschise, nu ajută cu nimic.

"Ne-am bucurat când nu s-a mai putut fuma în spații închise, deci ar fi super", a spus o persoană.

Inițiatorii spun că legea i-ar proteja pe cei care nu pot alege dacă respiră sau nu fumul de țigară.

"Mașina cred că este cel mai mic spațiu închis în care poți fuma. Copiii nu pot decide asupra sănătății lor. Această lege nu este împotriva fumătorilor, ci este pentru protejarea drepturilor copiilor", a declarat Adelina Dobra, inițiatoarea proiectului.

În România, unul din trei adulți fumează. Procentul este cu 10% peste media europeană. Iar pentru cei care împart mașina cu un fumător, geamurile deschise nu înseamnă neapărat protecție.

"Dacă vorbim de copil, este mult mai sensibil la infecțiile respiratorii, iar dacă vorbim de o femeie însărcinată, riscă să nască un copil cu greutate mică la naștere, un copil prematur, iar riscul de moarte în uter este mai mare", a explicat Beatrice Mahler, medic pneumolog.

Datele Organizaţiei Mondiale a Sănătătii arată că fumatul pasiv provoacă anual peste 1,6 milioane de decese în rândul nefumătorilor. Iniţiatorii speră că legea va intra în vigoare la începutul anului viitor.