Un presupus plan de asasinat a fost dejucat la Universitatea Politehnică. Informaţiile din anchetă sunt şocante. Un student voia să îi facă rău iubitului fetei de care era îndrăgostit. Anchetatorii au descoperit în locuinţa lui substanţe chimice din care voia să îşi confecţioneze bombe, dar şi un jurnal în care şi-a aşternut gândurile şi planurile. Tânărul a atacat pe holurile facultăţii și un profesor, care recent a cerut un nou ordin de protecţie. Nu de alta, dar tânărul a primit o condamnare cu suspendare din partea instanţei. Şi s-a întors la facultate.

Cazul a devenit public după ce un profesor de la Universitatea Politehnică din Bucureşti a cerut un ordin de protecţie împotriva unuia dintre studenţi. De aici, firul poveştii merge până în 2024. Studentul s-a îndrăgostit de o colegă care nu i-a acceptat avansurile, se arată în motivarea instanţei. Apoi, după refuzuri repetate, a început să o hărţuiască. Când iubitul şi colegii i-au sărit tinerei în ajutor, deznădejdea s-a transformat în furie şi planuri diabolice.

Studentul ar fi încercat să construiască o bombă

Într-un caiet, se arată în aceeaşi motivare, studentul a scris în detaliu un plan şocant. L-a urmărit pe iubitul fetei până acasă, să îi pună un sistem GPS pe maşină. Dar ar fi vrut să meargă şi mai departe.

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"Admis că s-a documentat pe internet – inclusiv pe Wikipedia, YouTube și alte site-uri neidentificate – pentru a înțelege modul de realizare a unui exploziv. El a afirmat că nu a mai deținut și alte substanțe în afară de cele predate organelor de poliție."

Mânat de gelozie, tânărul a cumpărat substanţele chimice, unele dintre ele foarte periculoase, de pe internet şi a început experimentele în propriul apartament. În tot acest timp, nu s-a oprit din a-şi teroriza colegii.

"În ziua fotografiilor pentru albumul de final de an, inculpatul a provocat un conflict cu *** și alți colegi, întrucât a dorit să facă o poză doar cu martora, iar aceasta l-a refuzat. El a devenit agresiv atât verbal, cât și fizic, iar colegii au intervenit în sprijinul ei."

Unul dintre colegi, agresat şi un an mai târziu

Unul dintre colegi a fost agresat şi un an mai târziu, pe vremea când a devenit profesor.

"Profesorul a fost atacat atunci când ieşea din biroul său de aici, de la Universitatea Politehnică. Individul i-a spus că doreşte să vorbească cu dascălul. Atunci când a fost refuzat, imediat ce profesorul s-a întors cu spatele, atacatorul s-a năpustit asupra sa şi l-a lovit. A încercat să se adăpostească într-un alt birou, dar a fost urmat de studentul-problemă, iar loviturile au continuat şi s-au oprit abia când o profesoară a sunat la 112", explică reporterul Observator Ana Grigore.

Individul a primit o pedeapsă de 2 ani şi jumătate cu suspendare

Timp de aproape un an a stat în arest preventiv individul. Într-un final, magistraţii au decis să îi dea o pedeapsă de doi ani şi jumătate cu suspendare.

"Periculozitatea socială a fost surprinsă de instanţe într-o fază gestantă, într-o fază de a se materializa, de a se produce, fără expresia obiectivă în acte comportamentale aducătoare de primejdie. Imatur, periculos, din labilitate emoţională", explică psihologul criminalist Tudorel Butoi.

Ce spune Universitatea Politehnică din Bucureşti

Universitatea Politehnică din Bucureşti spune că incidentele violente au avut loc când atacatorul era deja exmatriculat pentru că nu promovase examenele. Fata, iubitul acesteia şi dascălul au primit ordine de protecţie împotriva individului, cu toate acestea, agresorul a fost reînmatriculat la începutul anului universitar.

"El a făcut o solicitare înainte de începutul acestui an de a fi reînmatriculat. La momentul acela, din punct de vedere juridic, era o anchetă juridică în curs, deci nu aveam un document legal care să ne permită refuzul acestei reînmatriculări. Există un ordin de restricţie. Este la un program de studii la care colegul nostru acum nu are ore", spune Cristin Doicin, decan la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică.

Judecătorii au decis, de asemenea, ca individul să poarte brăţară de monitorizare şi să participe la şedinţe de psihoterapie.