Magia Crăciunului are prețul ei. Cele mai frumoase Târguri de Crăciun au mereu preţurile ceva mai ridicate, însă cei care ajung la Budapesta sunt de-a dreptul uimiţi. Aici un gulaş costă peste 70 de lei, iar un langoş ajunge aproape de 100 de lei. Cu aceste preţuri, turiştii se gândesc de două ori înainte să-şi cumpere ceva. Între timp, ceilalţi comercianţi din zonă profită de ocazie ca să îşi facă reclamă.

"Am venit la Budapesta să vedem târgul de Crăciun despre care se vorbește atât de mult anul acesta. Și nu neapărat datorită luminițelor sau decorurilor de sărbătoare. Nu! Prețurile sunt cele care îl fac legendar", explică reporterul Observator Iulia Pop.

Cât costă o porţie de langoş sau de gulaş

"La tarabe, cred că magia începe să coste. Langoş, 6.900 de forinți, cel de aici. Uite preţul, transformat în lei. 98 de lei. Aproape 100 de lei un langoş. Cam scump."

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Şi nu e singurul preţ piperat. Gulașul servit într-o pâine costă aproximativ 74 de lei, iar o porție de ciolan de porc ajunge la 104 lei. Un kürtős se apropie de 60 de lei, iar o ciocolată caldă premium poate costa chiar 65 de lei.

Turiştii, dezamăgiţi de preţurile mari

"Am venit din Israel să vedem Târgul de aici. E foarte frumos, frumos decorat, dar preţurile sunt un pic mari. De exemplu, am vrut să cumpărăm ciocolată Dubai şi costă 20 de dolari. E puţin cam scump", spun turiştii israelieni.

Turişti americani: America, Tennessee. E frumos, toată lumea e drăguţă. Aşa că ne bucurăm.

Reporter: Ce spuneţi de preţuri? Cât ai plătit pentru asta?

Turişti americani: Foarte scump. În dolari, 37.

Reporter: Pentru vin cât ai plătit?

Turişti americani: 5 dolari.

Româncă: Langoş cu pui şi bacon, ceva ce la noi nu găseşti. Avem cu brânză.

Reporter: Cât aţi plătit pentru el?

Româncă: Vreo 60 de lei, ceva de genul.

Reporter: Ce părere aveţi de preţuri?

Româncă: Sunt mari, în comparaţie cum sunt la noi, dar na.

Localnicii spun că preţurile sunt exclusiv pentru turişti

Localnicii spun că sunt prețuri făcute exclusiv pentru turiști. În plus, şi costurile comercianţilor sunt mari.

"Dacă te duci în Viena, preţurile sunt ca aici, dar ai parte de o experienţă mai bună. Aici, ca să fiu sincer, nu recomand să veniţi. Mâncarea nu e cea mai bună şi preţurile sunt foarte mari. Este scump şi pentru că preţul pentru închiriere a spaţiului este foarte, foarte mare", spune un localnic.

Unii antreprenori fac antireclamă târgului de la Budapesta

Unii antreprenori au ajuns chiar să facă antireclamă târgului și îi îndeamnă pe vizitatori să vină aici doar pentru fotografii și un check-in, iar apoi să caute restaurante cu prețuri mai pământești.

"Dacă nu vrei să cheltuieşti 10 euro pentru o ciocolată caldă, vino la Flatty, suntem fix aproape de târg. Ia o ciocolată caldă, vino la Târgul de Crăciun şi bucură-te."

"Până la urmă, într-un astfel de loc, important este să vă bucuraţi de atmosferă. Asta face toţi banii. Ungariei pentru Observator, Iulia Pop şi Alex Pancz."