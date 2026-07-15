Se schimbă regulile pentru angajarea muncitorilor din Asia. Ce obligaţii vor avea agenţiile

Schimbări majore în legislaţie pentru angajarea muncitorilor din Asia. Din august, agenţiile de recrutare trebuie să îndeplinească condiţii mult mai stricte, iar pentru nerespectarea legii, amenzile vor fi pe măsură.

O modificare importantă se referă la faptul că toate documentele trebuie traduse fie într-o limbă de circulație internațională, fie în limba maternă a candidatului. Trebuie spus și faptul că agențiile trebuie să le prezinte fiecărui candidat cel puțin două oferte de angajare. La fel de importantă este și modificarea potrivită, în care totul se digitalizează.

Nu vor mai exista decât, în mod excepțional, documente în format scris. Agențiile au obligația să organizeze cursuri de limbă română pentru candidați și aceste cursuri vor fi organizate timp de șase zile pe săptămână. Evident, ele se adresează candidaților din afară a Uniunii Europene.

Există și amenzi pentru nerespectarea legii, iar cea mai mică este, în cuantum de 6.000 de lei, se referă la lipsa traducerii documentelor de angajare, fie într-o limbă de circulație internațională, fie în limba maternă a candidatului. Trebuie spus că toate aceste schimbări se aplică începând cu data de 8 august.