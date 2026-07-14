Un turist din București a decedat pe munte, în apropierea Vârfului Caraiman, fiind al șaselea deces în zona montană din acest an.

Un turist de 64 de ani a decedat în apropierea Vf. Caraiman. E al 6-lea deces pe munte din acest an

"Din păcate, astăzi am înregistrat al șaselea deces în zona montană din acest an. Un turist în vârstă de 64 ani, din București, a intrat în stop cardio-respirator în apropiere de Vârful Caraiman", a informat Salvamont Prahova într-o postare pe Facebook.

Conform sursei citate, echipa aflată de serviciu pe Platoul Bucegi a ajuns rapid la caz și a început protocolul de resuscitare, inclusiv prin folosirea defibrilatorului, dar fără niciun rezultat.

"În baza celor relatate de salvatorii montani prezenți la fața locului, medicul de serviciu din Dispeceratul medical a declarat decesul. Victima va fi evacuată terestru din munte și predată la IML", precizează Salvamont Prahova.