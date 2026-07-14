Un turist de 64 de ani a decedat în apropierea Vf. Caraiman. E al 6-lea deces pe munte din acest an
Un turist din București a decedat pe munte, în apropierea Vârfului Caraiman, fiind al șaselea deces în zona montană din acest an.
"Din păcate, astăzi am înregistrat al șaselea deces în zona montană din acest an. Un turist în vârstă de 64 ani, din București, a intrat în stop cardio-respirator în apropiere de Vârful Caraiman", a informat Salvamont Prahova într-o postare pe Facebook.
Conform sursei citate, echipa aflată de serviciu pe Platoul Bucegi a ajuns rapid la caz și a început protocolul de resuscitare, inclusiv prin folosirea defibrilatorului, dar fără niciun rezultat.
"În baza celor relatate de salvatorii montani prezenți la fața locului, medicul de serviciu din Dispeceratul medical a declarat decesul. Victima va fi evacuată terestru din munte și predată la IML", precizează Salvamont Prahova.