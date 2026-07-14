Soț sau soție acasă, o altă relație în alt oraș, un alt cont de social media, un alt număr de telefon și, uneori, o identitate complet diferită. Cu ajutorul tehnologiei, infidelitatea este mai ușor de ascuns ca niciodată, iar până la viaţă dublă este doar un pas. Poate nu întâmplător, 60% din divorțurile din ultimii ani sunt cauzate de înşelat. Sunt însă şi cazuri când minciuna este atât de atent construită încât partenerul sau, mai corect, partenerii nu află, iar relaţiile paralele ajung să dureze ani întregi, să apară copii şi traume greu de depăşit când totul se destramă.

"I-a plăcut o altă doamnă care probabil avea mai multe atuuri decât avem eu, tânără fiind. Era o relaţie bine stabilită. Am aflat din semne, femeile simt. Dacă eu n-aş fi pus punct relaţiei, el ar fi continuat", spune Daniela. Şi ar fi dus o viaţă dublă aşa cum se întâmplă cu unul din 10 oameni care calcă strâmb. Şi soţul Danielei avea deja o relaţie stabilă pe care o ducea în paralel, chiar dacă acasă îl aşteptau soţia şi fiica de doar 2 ani. Deşi EL este cel care a înşelat, tot Daniela, după 17 ani, are regrete. "Când m-am maturizat, da, am iertat. La început e normal să nu poţi să ierţi că e furia aia. Eu cred că relaţiile pot fi salvate", spune Daniela.

Infidelitatea este invocată în aproximativ 60% dintre divorțurile din România

Dar nu toţi sunt de acceaşi părere. Mulţi nu găsesc puterea să ierte. Infidelitatea este invocată în aproximativ 60% dintre divorțurile din România. Statisticile globale arată că infidelitatea este mai răspândită decât credem: aproximativ 20% dintre bărbații căsătoriți și 13% dintre femei recunosc că și-au înșelat partenerul, iar în cuplurile necăsătorite procentul ajunge la 40–50%. Dintre cei care înșală, aproximativ 10–15% ajung să ducă o adevărată viață dublă, cu relații paralele care durează, în medie, doi ani.

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Viața dublă este însă mai mult decât o simplă infidelitate. În timp aventura rămâne un episod izolat, viața dublă presupune existenţa unor relaţii şi realităţi paralele. E nevoie de implicare emoţională, timp pentru amândouă, grijă pentru amândouă şi resurse financiare duble... şi să nu uităm de efortul constant pentru a ascunde adevărul. Persoana ajunge să trăiască astfel între două lumi, cu două roluri și, uneori, cu două versiuni ale propriei identități. "Persoanele care au aceste caracteristici comportamnetale s-au simţit respinse în copilărie de părinţi acest lucru generează o nevoie puternică de validare, este un mecanism de compensare. Nevoia psihologică este atât de mare încât încet, încet chiar dacă persoana are valori, nevoia este mai puternic decât valorile", a declarat Paul Herninean, profiler.

Relaţiile paralele încep de multe ori din incapacitatea de a spune adevărul, alteori din imposibilitatea de a renunţa. Majoritatea ajung însă la acelaşi final când adevărul iese la iveală, încrederea se destramă, partenerii descoperă că omul iubit nu este aşa cum părea şi se ajunge la psiholog sau la mediator. "Au fost foarte multe cazuri. Au fost cazuri in care ea a spus ma simt mai putin femeie. Se mai poate comunica omeneste dupa infidelitate? Atunci când este la cald, nu, dar cu timpul rănile se vindecă. Îşi aduc injurii, se descarcă", a declarat Steluţa Năstase, mediator. Trauma este însă enormă, mai ales pentru partenerul care descoperă că a fost minţit, iar rănile nu se vindecă niciodată odată cu despărțirea. "Sindromul post traumatic. Persoana manipulată îşi dezvoltă un mecanism de apărare prin care nu se mai deschide faţă de celelalte persoane ulterior. Cu cat durează mai mult, cu atât rănile sunt mai puternice", a declarat Paul Herninean, profiler.

Vorbim şi despre oameni celebri, bărbaţi care au dus ani la rând relaţii secrete şi au ascuns chiar şi copiii din aceste legături. Unul dintre ei este Charles Lindbergh, eroul aviației americane. El a ascuns timp de aproape 20 de ani nu două, ci trei familii secrete în Europa și șapte copii. Adevărul a ieşit la iveală abia după moartea sa. Viaţă dublă a dus şi François Mitterrand, fostul președinte al Franței, care a ascuns o a doua familie şi o fiică. Arnold Schwarzenegger, actor şi fost guvernator, a păstrat ani la rând secretul unui fiu născut din relația cu menajera familiei, dezvăluire care i-a şi destrămat căsnicia.