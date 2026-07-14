Infidelitatea este invocată în aproximativ 60% dintre divorțuri, iar tot mai multe cupluri se confruntă cu situații în care unul dintre parteneri ajunge să ducă o viață dublă. Într-un interviu acordat Observator 16, specialista în neuroștiința relațiilor Beatrice Baiu a explicat că infidelitatea nu apare întotdeauna din cauza problemelor din cuplu, ci poate fi determinată și de nevoia unor persoane de a căuta noutatea și de a retrăi entuziasmul de la începutul unei relații.

Prezentator: Aș vrea, pentru început, să discutăm puțin despre infidelitatea punctuală și despre viața dublă. Sunt diferențe între cele două sau se îmbină?

Beatrice Baiu: Majoritatea oamenilor cred că infidelitatea este rezultatul unor probleme în relație. În realitate, ea poate apărea și în relațiile care merg bine. Asta se întâmplă pentru că oamenii înșală nu neapărat pentru că au găsit ceva mai bun sau pentru că relația lor merge prost. Explicația este că, pe măsură ce relația devine predictibilă, pasiunea tinde să scadă. Intenția nu este aceea de a răni partenerul sau de a obține ceva ce nu primește acasă. Omul experimentează o „moarte interioară” și dorește să se reconecteze cu el însuși. Are nevoie să simtă din nou entuziasmul și pofta de viață.

Prezentator: De ce nu se întâmplă acest lucru la toți? Este o chestiune de tipologie, de modul în care funcționează creierul?

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Beatrice Baiu: Din cercetări știm că există persoane cu un sistem dopaminergic mai activ. Ele simt mult mai intens recompensa oferită de noutate și sunt mai motivate să caute experiențe noi și diverse.

Prezentator: Cum identificăm aceste persoane?

Beatrice Baiu: Înainte să fim într-o relație nu prea le putem identifica, pentru că orice început de relație vine cu elementul de noutate, iar oamenii nu sunt atât de predispuși la rătăcire. Însă, în relațiile de lungă durată, există câteva semne: partenerul devine mai protector cu dispozitivele electronice, are momente în care nu poate fi contactat, întârzie seara de la serviciu. Mai observăm schimbări în intimitatea cuplului, o distanțare în ceea ce privește apropierea fizică sau chiar schimbări ale preferințelor.

Prezentator: Ce faci când realizezi că partenerul duce o viață dublă? Cum faci ca această experiență să nu devină o traumă?

Beatrice Baiu: Nu trebuie să reacționezi pe moment. Creierul este în stare de alertă și predispune persoana la acțiuni pripite. Este important să îți recapeți echilibrul emoțional. Apoi, nu trebuie să implici copiii, familia sau prietenii ca aliați împotriva partenerului care te-a înșelat. Mergem pe comunicare și asumare.

Prezentator: Renunți la relație? Cum este mai sănătos?

Beatrice Baiu: Nu întotdeauna trebuie renunțat la relație. Trebuie să vedem cine este acest om dincolo de greșeala din relație. A fost alături de tine în cele mai grele momente? A fost prezent când mama sau tata era în spital? Trebuie privită întreaga poveste.

Prezentator: Poate repeta greșeala? Poate intra din nou într-o viață dublă?

Beatrice Baiu: Cercetările ne arată că persoanele care au înșelat prezintă un risc mai mare de a repeta acest comportament. Totuși, oamenii se pot schimba, iar această schimbare presupune timp, comunicare, prezență și transparență.

Prezentator: Ce faci când există două vieți și nu te alege pe tine?

Beatrice Baiu: Te concentrezi pe reconstrucție, pe creștere personală, pe reechilibrare și pe regăsirea omului care erai înainte de relație.

Prezentator: Este un subiect dificil și sensibil. Statisticile ne arată că tot mai multe cupluri trec prin astfel de experiențe, iar infidelitatea este invocată în aproximativ 60% dintre divorțuri. Este important ca cei care trec printr-o astfel de situație să ceară sprijinul familiei și al prietenilor și să încerce să își recapete echilibrul.