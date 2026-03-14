Cu nici două luni înainte de începerea sezonului estival, turiştii descoperă mizeria îngropată sub nisipul pe care s-au relaxat vară de vară, ani în şir, la plajă. După rezervorul de gaz de două tone şi jumătate și fose septice construite la mica înţelegere, autoritățile au găsit acum și țevi care se varsă direct în mare pe plajele din nordul litoralului. Nimeni nu ştie deocamdată ce curge prin ele sau de unde pleacă. Ministrul Mediului a cerut verificări de urgenţă.

Ţevi care dau direct în mare. E noua găselniţă ilegală descoperită zilele acestea pe plajele din nordul litoralului. Instalațiile improvizate au ieșit la suprafaţă abia acum, când plajele au fost golite pentru licitaţiile din noul sezon estival. Asta deşi zac acolo de ani de zile.

"Mă aştept ca în câteva ore să fie verificată şi să vină toate autorităţile şi să fie foarte clar de unde se revarsă. Vin copii înoată aici, vin familii înoată aici. Exact aici, unde îşi devarsă toate...", spune ministrul Mediului.

Descoperirea ridică şi o problemă de sănătate publică. Ţevile ar putea duce direct în mare ape reziduale de la fostele terase ridicate ilegal ani la rând pe plajă sau de la clădirile din apropiere.

"Am descoperit ţevi care intrau în mare direct, vor fi realizate controale să vedem de unde provin acele ţevi, ce se deversau în marea din România", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

"Ce să fie, canalizarea de la blocuri. Trag apa, rezidurile le duc în mare", spune un localnic.

Unele dintre instalaţii au fost scoase, însă pentru situaţiile în care procedurile durează mai mult ministrul Mediului a dispus ca angajaţii de la Apele Române să se ocupe în perioada următoare. Verificările vor continua atât pe plaja de la Năvodari, cât şi pe litoralul românesc.

Secretele murdare ascunse sub plaja de la Năvodari

Scandalul a început de săptămâna trecută când o echipă de muncitori a găsit accidental un rezervor plin cu gaz care ar fi putut exploda oricând sub picioarele turiştilor.

"Nu este normal. Am văzut şi bazinul cu GPL. Nu este normal. Noi chiar acolo mergeam la plajă. Mergem din 2021. Era un pericol foarte mare în caz că bubuia", spune un localnic.

Trei zile mai târziu, la controalele cu detectoare de metale, s-au găsit şi fose septice, îngropate ilegal în locul fostelor terase, demolate anul trecut. Localnicii spun că haosul de pe litoral nu este o surpriză.

"Zona era gândită să nu se facă toate aceste construcţii, sa fie o zona de agrement. După s-a schimbat puzul şi s-a construit şi legal şi ilegal". "Fiecare a făcut ce a vrut şi cum a vrut", spun oamenii.

Operatorii economici care vor să se instaleze în Năvodari spun însă că cerinţele sunt greu de îndeplinit. Legal. Asta pentru că plajele nu sunt racordate la apă şi canalizare. Ministrul Mediului arată cu degetul spre autoritățile locale, care nu ar fi reuşit să aducă utilitățile până la limita nisipului nici după două decenii.

