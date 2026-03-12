Noi descoperiri grave pe plaje, după cazul rezervorului de gaz îngropat

Controalele cu detectoare de metale de pe litoralul românesc aduc la suprafaţă un nou val de nereguli. După ce în urmă cu 2 zile muncitorii au evitat la limită o tragedie, când au găsit îngropat în nisip un rezervor de gaze de două tone şi jumătate, acum au găsite şi fose septice. Construite tot ilegal şi îngropate in nisipul de pe plajă. Anunţul a fost făcut de ministrul Mediului.

După descoperirea rezervorului cu gaz îngropat în mod ilegal pe o plajă din Năvodari, reprezentanții Ministerului Mediului au anunțat controle și au și fost făcute ieri. În urma acestor verificări, muncitorii de la Apele Române au descoperit doar ieri 6 fose septice.

Bineînțeles că reprezentanții Ministerului Mediului spun că toate aceste controle vor continua și că autoritățile trebuie să afle dacă mai sunt astfel de instalații ascunse în nisip. De asemenea, toți cei care au acționat în mod ilegal vor suporta consecințele. Deja, managerul plajei unde a fost descoperit acel rezervor cu gaz are dosar penal.

Acum, referitor la cine ar trebui să răspundă pentru tot ce se întâmplă pe plaja de la Năvodari, operatorii de plaje susțin că în sectoarele de aici nu există utilități, precum apă, canalizare sau curent.

Articolul continuă după reclamă

Așadar, nu pot oferi turiștilor condițiile necesare unui sejur decent pentru că nu pot fi făcute toate aceste lucruri, nu pot fi făcute toalete și iată că s-a ajuns la acest compromis a unor fose septice.

În plus, în lipsa documentațiilor urbanistice necesare, nu se poate stabili cu exactitate pentru sezonul viitor unde vor putea fi amplasate șezlonguri, beach baruri sau umbrele în mod legal. Operatorii de plajă au dat în judecat autoritățile la Curtea de Apel și au cerut anularea licitațiilor care au început pe data de 9 martie.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰