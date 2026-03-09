Ministerul Mediului a anunţat, luni, că pe plaja din Năvodari a fost descoperit un rezervor de gaz îngropat în nisip. Acesta avea o capacitate de 2.600 de litri şi ar fi fost amplasat ilegal de operatorul economic care a administrat o terasă din zonă. Rezervorul a fost avariat accidental de un utilaj în timpul lucrărilor de pregătire a plajei pentru sezonul estival.

"Administraţia Naţională Apele Române, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea–Litoral (ABADL), informează că astăzi (n.r.luni), în jurul orei 13:00, în timpul lucrărilor de pregătire a plajei pentru sezonul estival, în zona fostei terase Lujo din Năvodari, un utilaj de tip terasier a avariat accidental un rezervor subteran de gaz, cu o capacitate de 2600 litri, îngropat în nisip", au transmis reprezentanţii Ministerului Mediului într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, imediat după incident, echipele ABADL au intervenit pentru a securiza zona şi au restricţionat accesul publicului pe o rază de aproximativ 100 de metri.

"Situaţia a fost semnalată de îndată autorităţilor competente, iar la faţa locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa, inclusiv echipa specializată pentru substanţe periculoase, Poliţia Română, precum şi reprezentanţi ai ABADL. Zona a fost izolată şi au fost aplicate toate măsurile necesare pentru eliminarea oricărui risc şi prevenirea unui incident major", a precizat sursa citată.

Poliţiştii au ridicat probe de la faţa locului pentru deschiderea unui dosar penal.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că rezervorul de gaz îngropat ilegal reprezintă un risc major şi o dovadă de iresponsabilitate din partea operatorilor economici.

"Politica Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor cu privire la plajele din România este toleranţă 0 pentru ilegalităţile care pun în pericol mii de români. Ce a fost descoperit astăzi la Năvodari - un rezervor de gaz îngropat ilegal într-o zonă în care încetase contractul de închiriere anul trecut - este un risc foarte mare şi o iresponsabilitate uriaşă din partea operatorilor economici. Nu vom întoarce ochii la ilegalităţile de pe plajele din România indiferent cine sunt operatorii economici. Vom controla toate plajele eliberate de construcţii în 2025 pentru a vedea dacă această situaţie se repetă şi în alte zone", a declarat Diana Buzoianu.

Reprezentanţii ministerului au precizat că, potrivit verificărilor preliminare, rezervorul de gaz ar fi fost îngropat ilegal în nisip de către operatorul economic care a administrat terasa din zonă.

"Contractul de închiriere pentru sectorul de plajă a încetat la data de 30 octombrie 2025, iar operatorului i-a fost impusă obligaţia de a dezafecta şi evacua toate dotările de pe plajă până cel târziu la data de 15 decembrie 2025. Rezervorul respectiv nu a fost declarat şi nu a avut niciun acord din partea Administraţiei Naţionale «Apele Române» pentru amplasare", a transmis Ministerul Mediului.

Totodată, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea–Litoral va demara marţi, împreună cu autorităţile competente, o acţiune de control pe întreg litoralul pentru a verifica dacă există situaţii similare care ar putea pune în pericol siguranţa publică sau mediul.

