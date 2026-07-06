Vlad Voiculescu îl contrazice pe Florin Cîţu: Vaccinurile anti-COVID, "o afacere strict PNL - MApN"

Fostul premier Florin Cîțu și fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu își dispută public responsabilitatea pentru achiziția vaccinurilor anti-COVID din perioada pandemiei. După ce Cîțu a susținut că decizia privind cumpărarea vaccinurilor a aparținut exclusiv Ministerului Sănătății, Voiculescu a publicat documente despre care afirmă că demonstrează implicarea directă a fostului premier în aprobarea achizițiilor și susține că Ministerul Sănătății a fost exclus din procesul decizional.

Florin Cîţu a scris pe Facebook că vine cu o clarificare, pentru că în spaţiul public "circulă de mai mult timp informaţii eronate referitoare la decizia finală privind achiziţia de vaccinuri", potrivit News.ro.

"Decizia pentru achiziţia de medicamente este şi a fost întotdeauna la Ministerul Sănătăţii. Procedura nu s-a schimbat niciodată. Contractele au fost trimise doar la Ministerul Sănătăţii. Niciodată la premier sau la cabinetul premierului", a afirmat Cîţu.

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu transmite lanţul de decizie, în replică la afirmaţia lui Cîţu.

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"Lanţul de decizie:

1. colonelul Gheorghiţă îi propunea lui Florin Cîţu să cumpere vaccinuri (formularea folosită “analizaţi oportunitatea achiziţiei”).

2. Florin Cîţu decide şi pune rezoluţie pe document “De acord”.

3. colonelul Gheorghiţă (prin subordonatul său din cadrul MApN) făcea apoi ce a decis Cîţu, şeful său direct.

Documentele sunt acum publice", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.

El menţionează că, pe 11 ianuarie 2021, Valeriu Gheorghiţă şi Andrei Baciu transmiteau către Premierul Cîţu NOTA referitoare la achiziţia suplimentară de vaccinuri împotriva COVID-19.

"În notă, cei doi - în calitate de Preşedinte şi respectiv Vicepreşedinte al CNCAV - solicită premierului “analizaţi oportunitatea achiziţiei” de vaccinuri covid 19. Domnul Cîţu, premierul, aprobă acele note, le semnează, iar Secretariatul General al Guvernului transmite această aprobare către CNCAV, care implementează decizia - printr-un angajat MApN (subordonatul lor, consilier ştiinţific în cadrul CNCAV şi consilier onorific al domnului Baciu şi subordonat al domnului Gheorghiţă în CNCAV). Acesta a fost lanţul de decizie. Aşa s-a născut obligaţia României de a cumpăra acele vaccinuri", precizează Vlad Voiculescu.

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Vlad Voiculescu menţionează că ministrul Sănătăţii a fost complet exclus din circuitul informaţional şi din cel de decizie.

"A fost o afacere strict PNL- MaPN. Şi asta nu a fost ceva întâmplător - au crezut că vor fi eroi, supermanii care au biruit pandemia. Când acele contracte semnate - cu obligaţii clare - trebuiau deja implementate şi vaccinurile trebuiau să sosească pe baza unei fişe de comandă, au venit la mine să semnez. Am refuzat atunci să semnez ceva despre care nu fusesem nici măcar informat şi am dus lucrurile în şedinţa de guvern, prin memorandumuri, aşa cum se face. Aşa a aflat guvernul României ce decisese Cîţu", subliniază el.

Voiculescu arată că la mijlocul lui martie (10.03), când decizia fusese luată de Cîţu cu două luni înainte (11.01) şi devenise obligaţie certă a României cu o lună înainte (mijloc de Februarie).

"Şedinţele de guvern sunt înregistrate iar luările mele de cuvânt au fost clare Am solicitat de 5 ani încoace ca înregistrările sau măcar stenogramele acelor şedinţe să devină publice", mai scrie Voiculescu pe Facebook.