Un minor de 17 ani, din comuna Jupânești, judeţul Gorj, a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi amenințat tatăl cu acte de violență și cu moartea. Avea asupra sa un par din lemn.

Şi-a ameninţat tatăl cu moartea după ce a consumat alcool. Tânăr de 17 ani din Gorj, reţinut de poliţişti - Sursa: Profimedia

Potrivit IPJ Gorj, din cercetările efectuate a reieșit că, pe fondul unui conflict spontan generat de consumul de alcool, tânărul și-ar fi amenințat cu acte de violență și cu moartea tatăl, un bărbat de 63 de ani, din aceeași localitate, având asupra sa un par din lemn, provocându-i acestuia o stare de temere.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, nu a rezultat existența unui risc iminent, persoanei vătămate fiindu-i înmânată cererea pentru solicitarea unui ordin de protecție de la instanța de judecată.

"La data de 29 iunie 2026, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Târgu-Cărbunești au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui tânăr, de 17 ani, din comuna Jupânești, satul Vierșani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice", au transmis reprezentanții IPJ Gorj.

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Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele și dispunerea măsurilor legale.