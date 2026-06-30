34 de grade la umbră în Capitală, 41 resimţite. Mare grijă: staţi acasă dacă puteţi, dacă nu, beţi multă apă, mergeţi pe la umbră şi pe drum încercaţi să nu intraţi prea des la aer condiţionat dacă ulterior ieşiţi tot în soare.

Una dintre cele mai năucitoare senzaţii, acea lovitură în plex pe care o simţim pe caniculă este cauzată de diferenţele de temperatură la care ne supunem organismul. Acele şocuri repetate provocate de un du-te vino de la interior la exterior şi invers. Forţăm practic corpul să se adapteze la o diferenţă de zeci de grade între temperatura din staţia de transport în comun şi interiorul autobuzului în care aerul condiţionat este dat la maximum.

La 34 de grade la umbră şi 41 de grade resimţite, trecerile bruşte de la caniculă la aer condiţionat pot deveni un pericol pentru organism. Diferenţele mari de temperatură, repetate de mai multe ori pe parcursul zilei, forţează corpul să se adapteze rapid şi pot accentua senzaţia de disconfort pe timp de caniculă.

Reporterul Observator Marko Pavlovici a făcut un experiment într-un mall din Capitală, pentru a arăta cât de mult se schimbă temperatura resimţită atunci când trecem din stradă, din soare, într-un spaţiu răcorit cu aer condiţionat.

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"Voi folosi acest termometru să vedem care este temperatura corpului meu. 37,1 în acest moment. Corpul meu încă rezistă. Dar, dacă aş sta mai multe ore în acest soare puternic şi apoi aş intra într-un spaţiu cu aer condiţionat, corpul meu ar risca să facă şoc termic", a explicat Marko Pavlovici, reporter Observator.

Atunci când temperaturile trec de 40 de grade, corpul se răceşte tot mai greu prin transpiraţie. Dacă o persoană devine confuză, ameţeşte sau îşi pierde cunoştinţa, poate fi vorba despre şoc termic, iar cei din jur trebuie să sune imediat la 112.

Până la sosirea ambulanţei, persoana afectată trebuie dusă într-un loc răcoros. Pot fi folosite prosoape reci sau gheaţă învelită într-o pânză, iar dacă persoana este conştientă, i se poate da apă. Specialiştii recomandă ca, în zilele caniculare, să evităm expunerea la soare, să bem multă apă şi să nu trecem repetat, într-un timp scurt, de la temperaturi foarte ridicate la spaţii răcite puternic cu aer condiţionat.