Dacă nu aţi ajuns la mare, avem alte variante la fel de bune: Lacul Bicaz sau Cascada Pietrelor Susurătoare din pădurea Vărşag. În ambele locuri vă puteţi bucura de răcoarea naturii sau de o porţie de distracţie pe apă.

Suntem pe Lacul Bicaz sau...marea de la poalele muntelui, iar distracţia aici este din plin. "Îndemnam pe toata lumea sa vina in zona, sa viziteze, sunt foarte multe lucruri de vazut, zona e foarte frumoasa", spune un turist. Iar preţuri sunt pentru toate buzunarele. De exemplu o şalupă cu 12 locuri costă 400 de lei pentru o jumătate de oră. Şi cazările în vile plutitoare atrag turiştii ca un magnet.

Care sunt preţurile

"Îi asteptam cu foarte multe sporturi nautice. Caiace, hidrobiciclete, barcute", a declarat Cătălin Bordeianu, admnistrator vile plutitoare. "Organizam tururi de cate patru ore aici in portul turistic bicaz si o tura de patru ore costa 180 de adult si 100 de lei pentru copil. Oferim echipamentul, instructajul si tot timpul pe apa vor fi insotiti de un ghid", a declarat Bogdan Iftemie, manager închirieri caiace. "Cazarile sunt inedite si preturile pornesc de la 200 de lei pana la 1.500 de lei, cabanele se pot inchiria si integral. Te poti relaxa inclusiv la pescuit", a declarat Cătalin Stoleru, marketing port Bicaz.

Articolul continuă după reclamă

În oferte se întrec şi administratorii de restaurante. "Avem produse proprii facute de noi, pastrav dulce iute, avem zacusca de pastrav, avem icre, avem foarte multe produse", a declarat Iulian Niculescu, administrator restaurant. Şi dacă nu v-am convins cu Lacul Bicaz, avem o altă variant: Cascada Pietrelor Susurătoare din Pădurea Vărşag, judeţul Harghita. Cascada este alimentată de șapte izvoare şi și-a săpat drumul printre stânci. Perdeaua de apă se întinde pe o lungime de două sute de metri și cade în două trepte, de la înălțime.