Transelectrica anunţă că, în contextul avertizărilor meteorologice extreme de Cod Roşu pentru caniculă, valabile în perioada 29 iunie – 1 iulie 2026, este estimat un consum maxim de energie electrică de aproximativ 8.000 MW, în intervalele de vârf de seară din zilele de luni şi marţi, potrivit prognozelor avansate de Dispecerul Energetic Naţional.

Canicula pune presiune pe sistemul energetic. Transelectrica se pregătește pentru un consum record - Profimedia

În funcţie de evoluţia consumului şi a condiţiilor de funcţionare ale sistemului, sunt pregătite măsuri operative graduale, care pot fi aplicate în orice moment, pentru menţinerea echilibrului producţie – consum şi a siguranţei în funcţionare, se arată într-un comunicat al companiei.

În acelaşi timp, au fost consolidate măsurile de monitorizare şi intervenţie la nivelul Reţelei Electrice de Transport pentru ca eventualele incidente să poată fi identificate şi gestionate cu maximă operativitate, fără afectarea siguranţei alimentării consumatorilor.

Echipele operative ale Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Naţional, dar şi prin personalul tehnic de la nivelul Sucursalelor Teritoriale de Transport, inclusiv din staţiile electrice de transformare, monitorizează, pe întreaga perioadă a avertizării meteorologice, permanent starea Sistemului Electroenergetic Naţional şi a Reţelei Electrice de Transport, astfel încât să intervină prompt dacă situaţia o impune.

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Reprezentanţii Transelectrica precizează că pe lângă cei aproximativ 1.500 MW puşi în funcţiune în centrale electrice şi instalaţii de stocare noi de la începutul anului şi până în prezent, pentru perioada următoare au fost pregătiţi să fie conectaţi la reţea alţi 1.000 MW, investiţii în centrale fotovoltaice, centrale eoliene şi instalaţii de stocare, care vor contribui la creşterea flexibilităţii şi rezilienţei Sistemului Electroenergetic Naţional.

În contextul avertizărilor meteorologice extreme de Cod Roşu pentru caniculă, valabile în perioada 29 iunie – 1 iulie 2026, la sediul Dispecerului Energetic Naţional a avut loc, luni, la iniţiativa Ministerului Energiei, Comandamentul Energetic, cu participarea tuturor entităţilor relevante din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN).

În cadrul şedinţei, au fost analizate prognozele privind evoluţia consumului de energie electrică, disponibilitatea capacităţilor de producţie şi starea Reţelei Electrice de Transport, fiind prezentate măsurile operative necesare pentru menţinerea funcţionării în condiţii de siguranţă şi continuitate a Sistemului Electroenergetic Naţional pe întreaga durată a episodului de caniculă, se arată în comunicat.

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în calitate de Operator de Transport şi de Sistem, prin Dispecerul Energetic Naţional, a implementat deja măsuri preventive la nivelul operării sistemului şi al gestionării Reţelei Electrice de Transport. Printre acestea se numără anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalaţii, astfel încât infrastructura de transport să fie disponibilă la capacitate maximă şi să fie redus orice risc suplimentar asociat condiţiilor meteorologice extreme, susţin reprezentanţii societăţii.