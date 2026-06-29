Un bărbat de 40 de ani, recidivist, a fost reținut de procurorii din București, fiind acuzat că a ucis în bătaie un alt bărbat, în urma unui conflict izbucnit pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Victima, în vârstă de 41 de ani, a murit la mai puțin de o oră după agresiune, din cauza rănilor grave suferite, iar anchetatorii cer arestarea preventivă a suspectului.

Recidivst de 40 de ani din Capitală, reținut de polițiști după ce omorât un bărbat în bătăie - iStock

Potrivit unui comunicat al PTB transmis Agerpres, luni, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un bărbat în vârstă de 40 de ani, recidivist, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

"Joi, în jurul orei 18:00, în timp ce se aflau pe o stradă din București, Sector 2, pe fondul unui conflict spontan, inculpatul a aplicat persoanei vătămate (un bărbat în vârstă de 41 de ani) lovituri repetate cu pumnii și cu picioarele la nivelul capului, feței și corpului. Victima a suferit leziuni traumatice grave, constatările preliminare medico-legale stabilind că decesul a survenit la mai puțin de o oră de la agresiune, prin stop cardiorespirator consecutiv hemoperitoneului masiv produs ca urmare a rupturii splenice și a traumatismului toracic cu fracturi costale", spun anchetatorii.

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Bărbatul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, urmând a fi sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, informează sursa citată.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Omoruri.