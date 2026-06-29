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Video Recidivist de 40 de ani din Capitală, reținut de polițiști după ce omorât un bărbat în bătăie

Recidivst de 40 de ani din Capitală, reținut de polițiști după ce omorât un bărbat în bătăie Recidivst de 40 de ani din Capitală, reținut de polițiști după ce omorât un bărbat în bătăie - iStock
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Nicu Tatu | Timp citire: 2 minute
Publicat la 29.06.2026, 16:55 | Modificat la 29.06.2026, 19:00

Un bărbat de 40 de ani, recidivist, a fost reținut de procurorii din București, fiind acuzat că a ucis în bătaie un alt bărbat, în urma unui conflict izbucnit pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Victima, în vârstă de 41 de ani, a murit la mai puțin de o oră după agresiune, din cauza rănilor grave suferite, iar anchetatorii cer arestarea preventivă a suspectului.

Potrivit unui comunicat al PTB transmis Agerpres, luni, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un bărbat în vârstă de 40 de ani, recidivist, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

"Joi, în jurul orei 18:00, în timp ce se aflau pe o stradă din București, Sector 2, pe fondul unui conflict spontan, inculpatul a aplicat persoanei vătămate (un bărbat în vârstă de 41 de ani) lovituri repetate cu pumnii și cu picioarele la nivelul capului, feței și corpului. Victima a suferit leziuni traumatice grave, constatările preliminare medico-legale stabilind că decesul a survenit la mai puțin de o oră de la agresiune, prin stop cardiorespirator consecutiv hemoperitoneului masiv produs ca urmare a rupturii splenice și a traumatismului toracic cu fracturi costale", spun anchetatorii.

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Bărbatul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, urmând a fi sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, informează sursa citată.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Omoruri. 

Nicu Tatu
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