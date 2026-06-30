Video Momentul când anvelopa unei mașini de gunoi explodează și spulberă geamurile unui local din Târgu Jiu
Clipe de panică într-o pizzerie din Târgu Jiu. Anvelopa unei maşini de gunoi a explodat fix când trecea pe lângă terasă şi a spulberat geamurile localului.
Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Filmarea arată exact momentul în care oamenii sunt luaţi prin surprindere de zgomotul puternic şi suflul exploziei.
Geamurile au fost spulberate, iar bucăţile mici de sticlă s-au împrăştiat peste tot. Din fericire nimeni nu a fost rănit, deşi toţi au tras o sperietură zdravănă.
S-au înregistrat în schimb pagube materiale semnificative la structura exterioară a terasei. Motivul exploziei bruşte a anvelopei urmează să fie stabilit.
Articolul continuă după reclamă
1 Copil de 7 ani din Timiş, lovit de maşina de Poliţie pe trecere. Poliţistul a oprit, apoi a dat înapoi 2 Fetiță de 4 ani, găsită într-o mașină încinsă la peste 50°C, salvată de poliţişti. Reacţia şocantă a tatălui 3 Tragedie pentru fotbalistul argentinian Lucas Trejo. Soţia şi copiii lui au murit în cutremurul din Venezuela