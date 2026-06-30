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Video Momentul când anvelopa unei mașini de gunoi explodează și spulberă geamurile unui local din Târgu Jiu

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.06.2026, 13:47 | Modificat la 30.06.2026, 13:47

Clipe de panică într-o pizzerie din Târgu Jiu. Anvelopa unei maşini de gunoi a explodat fix când trecea pe lângă terasă şi a spulberat geamurile localului.

Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Filmarea arată exact momentul în care oamenii sunt luaţi prin surprindere de zgomotul puternic şi suflul exploziei.

Geamurile au fost spulberate, iar bucăţile mici de sticlă s-au împrăştiat peste tot. Din fericire nimeni nu a fost rănit, deşi toţi au tras o sperietură zdravănă.

S-au înregistrat în schimb pagube materiale semnificative la structura exterioară a terasei. Motivul exploziei bruşte a anvelopei urmează să fie stabilit.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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