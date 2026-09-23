Caz revoltător la Vulcan, judeţul Hunedoara. O tânără de 20 de ani a fost ținută închisă în casă timp de 10 zile și bătută crunt de iubitul ei, un bărbat de 38 de ani. Acesta încerca să o determine să treacă un garaj pe numele lui.

Și-a ținut iubita sechestrată 10 zile ca să o convingă să treacă un garaj pe numele lui. Cum a scăpat femeia

Polițiștii au intervenit pe 23 septembrie, după ce au primit un apel prin care erau anunțați că femeia este sechestrată și bătută. Ajunși la fața locului, oamenii legii i-au găsit pe cei doi în locuință și i-au dus direct la secție pentru audieri.

Ancheta a arătat că, între 13 și 23 septembrie, bărbatul și-a terorizat partenera și a lovit-o în repetate rânduri pentru a o obliga să-i cedeze garajul pe care tânăra îl avea în proprietate.

Pentru că viața femeii era în pericol, polițiștii au emis pe loc un ordin de protecție provizoriu.

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Bărbatul este cercetat acum pentru violență în familie, lipsire de libertate și șantaj. El a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie dus în fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani, care vor decide dacă va fi arestat preventiv.