Discursul lui Nicuşor Dan la ONU: Rusia nu ameninţă doar Ucraina. Europa, ținta unui război hibrid

Amenințarea Rusiei nu se limitează la Ucraina, Europa este ținta unui război hibrid care cuprinde atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor in instituțiile democratice și de a descuraja sprijinul acordat Ucrainei, a spus președintele Nicușor Dan în discursul susținut în Adunarea Generală a ONU, la New York. În cadrul discursului său, şeful statului a cerut sprijin sprijinul statelor francofone pentru candidatura lui Dacian Cioloş la funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF). Preşedintele Nicuşor Dan a mai transmis că manipularea prin social media este o amenințare la adresa democrației care nu beneficiază de atenția pe care o merită.

"Este o onoare pentru mine să mă adresez acestei Adunări. Și este o plăcere deosebită să o fac aici, în Statele Unite, o țară cu care România are o lungă istorie de prietenie, o națiune către care românii privesc cu respect și recunoștință, inclusiv pentru contribuția sa esențială la căderea Cortinei de Fier și la deschiderea drumului țării mele către democrație și libertate. Ne aflăm la Națiunile Unite și voi vorbi despre relațiile dintre națiuni. Dar permiteți-mi mai întâi să vă atrag atenția asupra unei amenințări la adresa democrațiilor noastre căreia nu cred că i se acordă atenția pe care o merită: manipularea prin intermediul rețelelor sociale. Principiul fundamental al democrației este 'o persoană, o voce, un vot'. Dar dacă mii de conturi false vorbesc în mod coordonat, vocea individului nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este negată. Iar dacă mii de conturi false lansează un atac coordonat asupra ideilor exprimate de un individ, îi descurajează pe alții să se alăture cauzei acelei persoane, iar libertatea de asociere este negată", aşa şi-a început Nicuşor Dan discursul.

De la această problemă care privește funcționarea democrațiilor în lumea digitală, președintele a continuat prin a vorbi despre experiența României și despre principiile pe care țara noastră le consideră esențiale.

"Reafirm angajamentul României pentru principiile Cartei ONU, iar acestea nu sunt angajamente abstracte. Aceleași principii care stau la baza dreptului internațional - drepturile omului, statul de drept și guvernarea democratică – sunt cele care au transformat propria mea țară. Evoluția României din ultimii treizeci și șapte de ani demonstrează importanța crucială a respectării acestor principii. Milioane de români cunosc din proprie experiență diferența dintre un sistem comunist care îi oprima și le înăbușea inițiativa și libertatea de alegere și o democrație care recompensează munca, inovația și responsabilitatea personală", a spus Nicuşor Dan.

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Avantajele strategice ale României

Potrivit președintelui, transformarea politică a României a avut și efecte importante asupra dezvoltării economice și asupra poziției țării în regiune: "Această alegere a transformat România într-una dintre cele mai dinamice destinații din Europa pentru investiții și dezvoltare industrială. România s-a aliniat standardelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Companii globale de top și-au stabilit centre de producție, inginerie, tehnologie și servicii în țara mea, atrase de mediul nostru de afaceri favorabil și de forța de muncă înalt calificată. Cel mai important avantaj strategic al nostru îl reprezintă oamenii. Oamenii de știință, inginerii, medicii și specialiștii în tehnologie din România modelează industriile viitorului: inteligența artificială, securitatea cibernetică, tehnologiile de apărare, producția avansată și robotica."

În același context al avantajelor strategice ale României, Nicușor Dan a pus accent și pe resursele naturale și pe rolul țării în consolidarea rezilienței europene: "De asemenea, România consolidează reziliența Europei. Dezvoltăm rezerve semnificative de gaze naturale, minerale critice și alte resurse strategice, esențiale pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare și pentru reducerea dependenței de surse de energie impredictibile. Anul viitor începem exploatarea a 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale în Marea Neagră. România reprezintă o poartă de legătură între Europa și restul lumii. Situată la intersecția dintre Dunăre, Marea Neagră și principalele coridoare comerciale, țara mea servește drept hub strategic pentru comerț, energie și transporturi.”

Mesaj pentru investitori

Pornind de la această poziționare strategică, președintele a transmis și un mesaj adresat mediului de afaceri și potențialilor investitori.

"Dezvoltarea economică este cu atât mai puternică atunci când se bazează pe parteneriat. Mesajul nostru este simplu: România este deschisă afacerilor și inovației. Suntem un partener credibil și de încredere, gata să contribuie la o prosperitate comună. Doamnelor și domnilor, ne aflăm în al cincilea an al războiului de agresiune ilegal, neprovocat și nejustificat, purtat la scară largă împotriva Ucrainei de către un membru permanent al Consiliului de Securitate. Acest membru, căruia întreaga comunitate a ONU i-a încredințat responsabilitatea menținerii păcii și securității internaționale, a renunțat în mod deliberat la obligația sa fundamentală și urmărește o agendă revizionistă", a transmis preşedintele.

În continuarea discursului, Nicușor Dan a vorbit despre efectele directe ale războiului asupra României, în special prin incidentele care au afectat teritoriul și spațiul aerian românesc: "În calitate de stat membru al UE cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, România a simțit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian. Acum câteva luni, o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale. A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente. Am mai spus-o și o spunem din nou: România va fi alături de Ucraina și de poporul său, care acționează în legitima lor apărare, atâta timp cât este nevoie."

Sprijin pentru Ucraina și măsuri pentru securitatea regiunii Mării Negre

În același timp, România, a subliniat președintele, nu se limitează la exprimarea sprijinului politic, ci contribuie concret la stabilizarea regiunii.

"Mai mult decât atât, România acționează responsabil pentru stabilizarea regiunii. Am oferit asistență refugiaților din Ucraina. Ca răspuns la atacurile Rusiei asupra porturilor și a infrastructurii de cereale, care au perturbat lanțurile globale de aprovizionare cu alimente și au accentuat insecuritatea alimentară pentru milioane de oameni, România s-a coordonat cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor prin România, pe calea ferată și pe cale navigabilă. Ca răspuns la afectarea libertății de navigație în Marea Neagră, împreună cu Bulgaria și Turcia, România face parte din Grupul operativ pentru contramăsuri împotriva minelor marine în Marea Neagră. Prin misiuni de detectare și neutralizare a minelor și protecția infrastructurii critice submarine, această inițiativă protejează libertatea de navigație și securitatea energetică a regiunii. Iar pentru a spori securitatea în regiunea Mării Negre, România pune un accent deosebit pe abordarea strategică a UE. Astfel, împreună cu Bulgaria, înființăm un hub pentru securitate maritimă menit să consolideze capacitatea de cunoaștere a situației din teren. În fine, ca răspuns la perturbarea alimentării cu energie în zonă, România a extins interconexiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova", aspus Nicuşor Dan.

Un alt punct important al discursului a fost situația Republicii Moldova, prezentată de președintele României în legătură directă cu efectele războiului și cu presiunile exercitate asupra statului vecin: "România va continua să susțină capacitatea de reziliență a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război. Aceasta se confruntă cu efectele șocului economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă susținută, constând în propagarea dezinformării, presiune energetică și încercări de destabilizare a instituțiilor sale democratice. România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața acestor provocări. România rămâne și cel mai puternic avocat al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, împărtășindu-i propria noastră experiență în domeniul aderării și oferindu-i sprijin politic, tehnic și diplomatic pentru continuarea parcursului său european.”

"Europa este ținta unui război hibrid"

De la situația Ucrainei și a Republicii Moldova, președintele a extins discuția către securitatea europeană și către amenințările pe care le consideră parte a războiului hibrid: "Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și de a descuraja sprijinul acordat Ucrainei. Trebuie să descurajăm amenințarea rusă și, din păcate, nu o putem face decât prin creșterea cheltuielilor militare. România susține echilibrarea cheltuielilor militare și ținta de 5% din PIB pentru cheltuielile militare, fiind la 3,7% în acest an".

Gaza și conflictele din Orientul Mijlociu

Discursul a trecut apoi de la războiul din Ucraina și securitatea europeană la celelalte conflicte care afectează comunitatea internațională.

"Distinsă asistență, suntem preocupați în egală măsură de proliferarea conflictelor la nivel mondial. Este esențial să avansăm în implementarea Planului de Pace pentru Gaza, în conformitate cu Rezoluția 2803 a Consiliului de Securitate, și să abordăm fără întârziere situația umanitară din teren. În cadrul inițiativei 'Board of Peace', România și-a oferit sprijinul și a contribuit, până în prezent, la evacuarea medicală a numeroși pacienți, în special copii", a spus preşedintele.

În ceea ce privește situația din Gaza, Nicușor Dan a vorbit și despre dezarmarea Hamas și despre poziția României față de planul de pace al președintelui Trump.

"Dezarmarea grupării Hamas rămâne o condiție prealabilă pentru o stabilitate durabilă în Gaza. Planul de pace al președintelui Trump reprezintă cea mai credibilă cale către pacea și prosperitatea regiunii, iar România susține implementarea sa deplină. În același timp, evoluțiile recente din Cisiordania constituie un motiv de îngrijorare reală și riscă să submineze pacea pe care acest plan urmărește să o promoveze", a spus preşedintele.

Referindu-se apoi la Iran, președintele a prezentat poziția României în ceea ce privește programul nuclear al acestei țări.

"În ceea ce privește Iranul, poziția noastră este clară: Iranul nu trebuie să dețină arma nucleară. Iranul trebuie să respecte Tratatul de Neproliferare Nucleară, garanțiile de securitate ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și să restabilească transparența deplină a programului său nuclear. Diplomația trebuie să fie prima opțiune către un acord cuprinzător, verificabil și durabil, care să deschidă drumul către un Orient Mijlociu mai stabil", a mai spus Nicuşor Dan.

Un alt element al poziției prezentate de România la ONU a fost securitatea maritimă, atât în Orientul Mijlociu, cât și în regiunea Mării Negre: "România va continua să promoveze securitatea maritimă și libertatea de navigație neîngrădită în Strâmtoarea Ormuz, precum și în Marea Neagră și în alte zone. Aceasta este o responsabilitate comună și o prioritate pentru țara mea.Organisme specializate precum Organizația Maritimă Internațională pot avea o contribuție în acest demers. Suspendarea Inițiativei privind cerealele din Marea Neagră, în urma retragerii unilaterale a Rusiei în 2023, ne amintește că acordurile contează doar atunci când părțile își respectă angajamentele."

Sprijin pentru Dacian Cioloş la funcţia de secretar general al OIF

De la Orientul Mijlociu, discursul s-a extins către conflictele de pe continentul african și către rolul României în eforturile internaționale de prevenire și soluționare a acestora.

"Reafirmăm sprijinul nostru pentru o pace justă și durabilă în Sudan, Sudanul de Sud, Republica Democratică Congo, Somalia, Libia, Sahel și în toate regiunile Africii afectate de conflicte. România contribuie la prevenirea conflictelor, mediere, consolidarea păcii și redresarea economică, subliniind totodată importanța soluțiilor asumate de africani, cu respectarea deplină a Cartei ONU. În acest context, prevenirea și medierea ar trebui să joace un rol mai important. Operațiunile de menținere a păcii trebuie să aibă un mandat clar, să producă rezultate măsurabile, să beneficieze de o finanțare responsabilă și să asigure o repartizare echitabilă a sarcinilor. Din 1991, România a contribuit la misiunile de menținere a păcii ale Națiunilor Unite prin sprijin politic, contribuții cu trupe și echipamente, precum și prin formarea forțelor de menținere a păcii și a agenților de protecție apropiată. În aceeași direcție, România acordă, de asemenea, o mare importanță rolului Organizației Internaționale a Francofoniei în promovarea păcii și securității. Având majoritatea celor 90 de membri ai săi în Africa, OIF sprijină medierea, observarea alegerilor și consolidarea păcii în contexte fragile. În ceea ce privește implicarea României în cadrul acestei organizații, țara noastră a prezentat un candidat pentru funcția de secretar general al OIF: un fost prim-ministru, o personalitate cu o vastă experiență în afacerile internaționale. Candidatura sa reflectă dorința României de a pune această experiență direct în slujba unei Francofonii mai puternice și mai eficiente. Contăm pe sprijinul dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să închei salutând inițiativele primelor doamne și ale primilor domni privind copiii și educația, inovația, educația digitală și siguranța copiilor în era digitală. România s-a alăturat conceptelor inițiate de Melania Trump, Emine Erdoğan și Olena Zelenska. Construind o educație accesibilă, construind un spațiu mai inovator și mai sigur pentru copiii noștri, construim un viitor mai bun pentru societățile noastre. Vă mulțumesc", a încheiat Nicuşor Dan.

Discursul integral al preşedintelui îl puteţi vedea aici:

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