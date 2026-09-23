Ea este tânără găsită în valiză în Olt. Valentina avea două lovituri la cap și cinci coaste rupte

O descoperire macabră în râul Olt a condus anchetatorii spre un nou caz de femicid. Valentina, o tânără de 28 de ani, a fost găsită fără viață într-o valiză cu urme de violență extremă pe trupul său. Principalul suspect este Vlad, iubitul femeii, care este de negăsit.

Valiza în care se afla Valentina a fost zărită plutind de un trecător care a dat alarma. Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze. Femeia, dezbrăcată complet și cu urme de echimoze și vânătăi pe tot trupul, era înghesuită în geamantanul impermeabil de 80x50 centimetri.

Tânăra avea două lovituri la cap, din care una se pare că i-a fost fatală, și cinci coaste rupte. Semn clar că înainte de moarte, a fost bătută cu bestialitate. Principalul suspect este iubitul femeii, Vlad, un frizer din Tomşani, care lucra în Horezu.

Ultimele clipe din viața Valentinei

Între cei doi existau dese scandaluri violente din cauza geloziei excesive a bărbatului. Duminică spre luni, Valentina și Vlad s-au certat iar. Tatăl tinerei a încercat să o contacteze fără succes luni. Apoi l-a apelat pe bărbat, care i-a spus că e la salon și nu poate vorbi. Marți, tatăl a pornit spre Vâlcea, însă nu a găsit pe nimeni la domiciliu. A sunat la 112 și a anunțat dispariția Valentinei.

Articolul continuă după reclamă

„Am vorbit cu el luni, pe zi şi l-am sunat şi mi-a răspuns. Zicea că Valentina nu are semnal, că sunt unii care lucrează la nişte stâlpi. I-am zis că vreau să vorbesc cu fata mea, a zis că mi-o dă la telefon când ajunge de la serviciu. Probabil că deja o omorâse. L-am sunat la 9 seara şi mi-a zis că mai are 10 minute până ajunge acasă şi că mi-o dă la telefon şi de atunci nu mi-a mai răspuns. M-am gândit că s-a întâmplat ceva şi am plecat spre Vâlcea. La Tomşani am aflat că mama lui nu ştie nimic de el de ieri. Şi nici de fată. Nenorocitul ăsta i-a făcut ceva la fata mea. Cum nu ştiţi de ei? Nu-i acasă? Am sunat la 112 şi am zis că fata mea nu e de găsit, fata mea a fost la omul ăsta acasă şi nu vor să răspundă la telefon şi nu mai e activă nici pe telefon, nici pe nimic. Nu ştiu unde a omorât-o”, a declarat tatăl tinerei.

De aici și până la descoperirea înfiorătoare nu au mai trecut decât câteva ore.

Valentina reprezintă acum un nou caz de femicid. O nouă cifră care demonstrează că mai avem mult până când să devenim o societate sănătoasă, în care nu privim indiferenți la ce se întâmplă în jur. Numai în 2025 au fost înregistrate 52 de cazuri de femicid în România, aproape unul pe săptămână. Însă, în paralel, rămâne o altă realitate, cea a protecției victimei. Potrivit statisticilor din 2025, peste 12.000 de ordine de protecție provizorii au fost emise de Poliția Română în cazuri de violență domestică, iar 5.000 nu au fost respectate de agresori. Anul acesta, pe 23 aprilie, preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului, apreciind că este „un pas deosebit de important către conştientizarea cauzelor abuzurilor şi violenţei îndreptate împotriva femeilor”. Realitatea arată însă altceva.