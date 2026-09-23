Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, anunţă că acei trei vicepremieri din Guvernul pe care îl va propune vor avea portofolii. El nu a confirmat şi nu a infirmat informaţia conform căreia unul dintre vicepremierii pe care îi va propune va fi Ilie Bolojan.

Siegfried Mureşan: "Guvernul meu va avea doar trei vicepremieri". Va fi Ilie Bolojan unul dintre ei? - Inquam Photos /Octav Ganea

Întrebat, miercuri seară, la B1 TV, dacă este adevărat că intenţionează să îl propună pe Ilie Bolojan pentru funcţia de viceprim-ministru din partea PNL, Siegfried Mureşan a răspuns: "Nu vă pot confirma acest lucru şi nu vă pot confirma şi nu vă pot infirma nimic în ceea ce priveşte cabinetul de miniştri".

Mureşan a spus că va anunţa întreaga componenţă a Guvernului

"Singurele lucruri privind cabinetul de miniştri pe care vi le pot spune sunt următoarele: Guvernul meu va avea doar trei vicepremieri, mai puţini decât a avut ultimul guvern, iar toţi aceştia vor fi cu un portofoliu, toţi vor munci serios, nu vor fi vicepremieri fără portofoliu", a adăugat Siegfried Mureşan. El a spus că se va încerca "simplificarea ierarhiei" în structura ministerelor, prin reducerea numărului de secretari de stat.

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"Vom încerca să simplificăm ierarhia şi structura în ministere, unde e posibil să reducem numărul secretarilor de stat şi vă mai pot confirma faptul că cei trei vicepremieri vor veni din partea celor trei partide", a adăugat Mureşan. El a subliniat că va anunţa întreaga componenţă a Guvernului, subliniind că nu va face propuneri la televizor.