Vedete de primă mână, sportivi celebri, cele mai frumoase fotomodele şi cei mai buni creatori de modă din lume. Cu toţii au umplut celebra Galerie Vittorio Emmanuele din Milano pentru o grandioasă defilare organizată de prestigioasa revistă Vogue. Gigi Hadid, Dakota Johnson, Naomi Campbell şi Monica Bellucci au impresionat publicul.

Startul defilărilor pe culoarele Galeriei de modă din centrul oraşului italian a fost dat de Gigi Hadid. Supermodelul a avut o apariţie pe cât de spectaculoasă, pe atât de dramatică. A jucat rolul unei prinţese din perioada renascentistă. Şi a purtat o rochie de epocă semnată Valentino. 70 de zile le-a luat croitorilor să o confecţioneze din pilote veneţiene reciclate.

Showul a fost presărat cu momente artistice, spectacole da dans, balet şi muzică

Adevăratul spectacol a fost însă în public. Fotomodelul Naomi Campbell a uimit pe toată lumea cu noul său look. Părul blond, în contrast cu ţinuta all-black pe care a purtat-o. Printre invitaţii de onoare s-a aflat şi actriţa Monica Bellucci care a susţinut-o pe fiica ei, Deva Cassel, aflată printre fotomodelele de pe podium. Regina neîncoronată a serii a fost însă Jennifer Lopez, aflată în premieră la un eveniment organizat de Vogue. Diva a apărut la braţ cu Stefano şi Domenico, fondatorii celebrei case de modă Dolce Gabbana.

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Jennifer a purtat o rochie neagră semnată de Dolce Gabbana. Creaţia fără bretele, cu umerii goi, a lăsat la vedere un decolteu generos pus în valoare de un colier cu diamant albastru neon, de 75 de karate. Momentul serii a fost invitaţia la dans pe care a primit-o de la tenismenul italian Lorenzo Musetti. Spectacolul fashion gândit de organizatori a împletit meşteşugurile tradiţionale cu inventivitatea umană şi tehnologia modernă. Aşa că fotomodelele de pe podium au avut concurenţă serioasă. Mai mulţi roboţi au încercat să le copieze mişcările.

Showul a fost presărat cu momente artistice, spectacole da dans, balet şi muzică. Alicia Keys a cântat la pian într-un minirecital live. Pentru spectacolul oferit a fost recompensată cu un trandafir de către faimosul balerin italian Roberto Bolle. Care a avut şi el un moment solo, chiar în deschiderea prezentării de modă. ​