Video Gigi Hadid, Naomi Campbell sau Monica Bellucci, vedetele unei grandioase prezentări de modă, în Milano
Vedete de primă mână, sportivi celebri, cele mai frumoase fotomodele şi cei mai buni creatori de modă din lume. Cu toţii au umplut celebra Galerie Vittorio Emmanuele din Milano pentru o grandioasă defilare organizată de prestigioasa revistă Vogue. Gigi Hadid, Dakota Johnson, Naomi Campbell şi Monica Bellucci au impresionat publicul.
Startul defilărilor pe culoarele Galeriei de modă din centrul oraşului italian a fost dat de Gigi Hadid. Supermodelul a avut o apariţie pe cât de spectaculoasă, pe atât de dramatică. A jucat rolul unei prinţese din perioada renascentistă. Şi a purtat o rochie de epocă semnată Valentino. 70 de zile le-a luat croitorilor să o confecţioneze din pilote veneţiene reciclate.
Showul a fost presărat cu momente artistice, spectacole da dans, balet şi muzică
Adevăratul spectacol a fost însă în public. Fotomodelul Naomi Campbell a uimit pe toată lumea cu noul său look. Părul blond, în contrast cu ţinuta all-black pe care a purtat-o. Printre invitaţii de onoare s-a aflat şi actriţa Monica Bellucci care a susţinut-o pe fiica ei, Deva Cassel, aflată printre fotomodelele de pe podium. Regina neîncoronată a serii a fost însă Jennifer Lopez, aflată în premieră la un eveniment organizat de Vogue. Diva a apărut la braţ cu Stefano şi Domenico, fondatorii celebrei case de modă Dolce Gabbana.
Jennifer a purtat o rochie neagră semnată de Dolce Gabbana. Creaţia fără bretele, cu umerii goi, a lăsat la vedere un decolteu generos pus în valoare de un colier cu diamant albastru neon, de 75 de karate. Momentul serii a fost invitaţia la dans pe care a primit-o de la tenismenul italian Lorenzo Musetti. Spectacolul fashion gândit de organizatori a împletit meşteşugurile tradiţionale cu inventivitatea umană şi tehnologia modernă. Aşa că fotomodelele de pe podium au avut concurenţă serioasă. Mai mulţi roboţi au încercat să le copieze mişcările.
Showul a fost presărat cu momente artistice, spectacole da dans, balet şi muzică. Alicia Keys a cântat la pian într-un minirecital live. Pentru spectacolul oferit a fost recompensată cu un trandafir de către faimosul balerin italian Roberto Bolle. Care a avut şi el un moment solo, chiar în deschiderea prezentării de modă.