Bătaie pe case la 3.000 de euro. Tot mai mulți tineri vor să se mute în aceste sate

În multe sate din Banatul sârbesc, o casă se poate vinde şi cu 3.000 de euro. E drept, la acest preţ, cumpărătorii găsesc de obicei locuinţe în paragină, care au nevoie de investiții serioase. Pentru o proprietate renovată, prețurile ajung însă la 40.000 - 50.000 de euro.

Cererea vine în special din Belgrad și Novi Sad, dar piața atrage și cumpărători străini. Potrivit RTV Vojvodina, printre cei interesați de casele din regiunea Zrenjanin se numără ruși, chinezi și sirieni.

Iar o schimbare importantă este vârsta cumpărătorilor. Pe piață apar tot mai mulți tineri, inclusiv persoane născute în 2005, care își permit să cumpere o casă bazându-se pe un loc de muncă stabil și pe credite la bănci.

Cele mai căutate sunt proprietățile din apropierea râurilor, în special cele de lângă Tisa, Tamis și Begej. Babatovo, Aradac, Cikmeze, Kutin, Klek, Knicanin, Centa, Orlovat și Perlez sunt printre zonele în care există interes.

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Cererea pentru astfel de proprietăți a crescut puternic în timpul pandemiei, când tot mai mulți oameni au început să caute case în afara orașelor. De atunci, oferta s-a tot subțiat, iar numărul proprietăților disponibile la vânzare a scăzut.

Unele case sunt cumpărate pentru weekenduri și vacanțe, în timp ce altele ajung să fie transformate în pensiuni sau alte spații turistice.