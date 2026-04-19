Turiștii care au ales Sinaia, pentru acest weekend, au avut parte de o experiență memorabilă. Pârtiile din Bucegi sunt deschise și au încă zăpadă din belșug. Mai mult, ieri, vremea a fost superbă, iar peisajele nu mai au nevoie de nicio descriere.

Sinaia e singura stațiune montană din centrul ţării în care încă se schiază. aici la cota 2000 funcţionează ambele instalaţii de telescaun, zăpada are chiar şi un metru grosime în strat compactat iar sfârşitul de sezon are încă multă, foarte multă răbdare cu cei împătimiţi schiori şi snowborderi. Temperaturile de primăvară au şi zăpada perfectă au fost ingredientele unui weekend perfect.

La Cota 2000 au fost amenajate și deschise pârtiile Lăptici 1 și 2, Valea Soarelui 1 și 2, Valea Dorului, Varianta, Panoramic, Floare de colț și Vâlcel. Pârtiile Cocora, Genune și ambele variante Călugărul au fost închise. "Este ceva deosebit, deci deosebit, impecabile, impecabile. sport, aer curat, soare, zăpadă bună. De ce să nu vii, e ceva deosebit şi vin turişti din ce în ce mai mulţi. Sunt turişti care vin pentru prima oară şi nu le vine să creadă ce găsesc aici", a declarat Dan Burchiu, instructor de schi.

Un skipass de o zi la Sinaia costă în weekend 230 de lei pentru adulți, 190 de lei pentru seniori și 150 de lei pentru copii.

