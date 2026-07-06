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Sute de călători, blocați în gară după ce o șină s-a rupt pe ruta Constanța - Mangalia

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.07.2026, 08:11 | Modificat la 06.07.2026, 08:14

În plin sezon estival, mai mulţi călători au rămas blocaţi în gară, după ce o şină de cale ferată s-a rupt!  

Sute de pasageri care circulau pe ruta Constanţa - Mangalia şi retur au aşteptat timp de două ore remedierea problemei.

Şi pentru că aceasta a fost rezolvată doar temporar, astfel încât să nu încurce prea mult traficul feroviar, s-a impus o limită de viteză pentru granituri de 10 kilometri pe oră.

Şi aşa se va circula până se va face reparaţia definitivă, ceea ce presupune înlocuirea porţiunii afectate cu o bucată de şină lungă de şapte metri.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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