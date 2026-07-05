Tragedie în Buzău: un adolescent de 16 ani s-a înecat în lacul lui Crăciun, în zona oraşului Nehoiu

Un adolescent de aproximativ 16 ani a murit după ce s-a înecat în lacul lui Crăciun, în zona orașului Nehoiu. Băiatul fusese scos din apă de persoanele aflate în apropiere, în stop cardio-respirator.

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Neron Lupașcu" al județului Buzău au fost solicitați să intervină pentru salvarea copilului.

La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autoșenilată, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Buzău cu medic, precum și elicopterul SMURD Brașov. Un echipaj SAJ din Nehoiu ajunsese deja în zonă.

La sosirea primului echipaj medical, adolescentul fusese scos din apă de persoane aflate în apropiere. Copilul se afla în stop cardio-respirator, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare.

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În ciuda eforturilor depuse, adolescentul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decedat.