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Video Craterul care nu mai dispare de pe A10. Șoseaua s-a stricat din nou în același punct, după două reparații

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Alex Prunean | Timp citire: 3 minute
Publicat la 05.07.2026, 19:24 | Modificat la 05.07.2026, 19:24

Nu se mai termină problemele pe Autostrada A10, Sebeş-Turda, singura autostradă completă pe care România a construit-o după 1989. Un nou crater uriaş s-a ivit exact în acelaşi loc în care şi anul trecut, dar şi în urmă cu trei ani, şoseaua s-a surpat. Acum însă, porţiunea afectată este mai mare, iar groapa - mai adâncă. Şi cum o veste proastă nu vine niciodată singură, autostrada a ieşit din garanţie.

Asta găsesc şoferii care circulă pe sensul Sebeş - Turda, la kilometrul 65 al autostrăzii A10, inaugurată pe repede-înainte ca să fie gata pentru centenarul României.

O singură bandă a mai rămas deschisă circulației

Surparea a afectat în intregime prima parte a benzii şi se întinde până la mijlocul celei de-a doua. Astfel că şoferilor le-a rămas o singură bandă de circulaţie. Nu trebuie să fii expert să îţi dai seama că problema este extrem de serioasă pentru că, priviţi, stratul de asfalt şi fundaţia de sub el s-au scufundat aproape  jumătate de metru, iar în unele locuri chiar aş încăpea să intru cu totul.

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Compania de drumuri a impus restricţii de gabarit încă de la finalul lunii mai, când au apărut primele fisuri de anul acesta, dar traficul le-a transformat, în doar o lună, în şleauri adânci.

Probleme sunt nu doar pe partea carosabilă ci şi în afara autostrăzii. Pe o porţiune de aproape 50 de metri, taluzul de pe marginea şoselei a luat-o la vale, iar odată cu el şi parapetele care nu prea mai poate avea rol de protecţie pentru că unii dintre stâlpii de sprijini stau suspendaţi în aer.

Reparația a rezistat doar doi ani

Problemele din acest loc nu sunt deloc noi. În 2023, constructorul austriac a fost pus să excaveze drumul până la fundaţie şi să-l refacă complet, dar "minunea" n-a ţinut decât doi ani.

Astă toamnă, şefii Companiei de Drumuri au cerut o expertiză, care să stabilească dacă problemele sunt cauzate de o greşeală de proiectare sau una de execuţie, mai ales că lotul urma să iasă din garanţie.

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"Potrivit legii 10, există o garanţie pentru vicii ascunse, pe care legea i-o impune constructorului pe perioada de viaţă a acelui obiectiv, 50 sau 100 de ani", a spus Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

Constructorul a reparat surparea. Dar şoseaua s-a stricat la loc.

"Dacă nu e consolidată cum trebuie nu are cum să reziste la traficul şi tonajul care e pe drumuri. Normal nu e, dar ce să facem asta se întâmplă. Că sunt lucrările făcute pe repede înainte", a spus un şofer de camion.

Pentru lotul de 16 kilometri unde necazurile par să se ţină lanţ, statul român a plătit peste 90 milioane euro, plus TVA. Întreaga autostradă Sebeş - Turda are 70 de kilometri lungime. E singura şosea de mare viteză construită cap-coadă după 1989 şi e extrem de importantă, pentru că leagă autostrăzile A1 de A3.

Alex Prunean
Alex Prunean
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