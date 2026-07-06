Meteorologii anunță averse, descărcări electrice, rafale de până la 60 km/h și, izolat, grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor ajunge la 32 de grade, iar în București se anunță o zi călduroasă.

Vijelii, grindină și ploi torențiale în mai multe zone ale ţării. Prognoza pentru Bucureşti - Shutterstock

Vremea devine instabilă începând de luni, 6 iulie, în mai multe regiuni ale României.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta în special în Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei. Averse și descărcări electrice vor apărea local și în Muntenia, iar pe arii mai restrânse în celelalte regiuni.

Furtunile revin în România

Articolul continuă după reclamă

În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metrul pătrat. Izolat, meteorologii estimează că se pot acumula peste 20-30 de litri pe metrul pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, dar va prezenta intensificări la munte și în timpul ploilor. Rafalele pot atinge viteze de 40-60 km/h. În unele zone sunt posibile vijelii și căderi de grindină.

La momentul publicării prognozei, Administrația Națională de Meteorologie nu avea în vigoare avertizări meteorologice generale. Situația se poate însă modifica prin emiterea unor avertizări de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru începutul lunii iulie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade.

În timpul nopții, minimele vor coborî până la aproximativ 9 grade în estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral se vor menține în jurul valorii de 22 de grade. Pe alocuri se poate forma ceață.

Prognoza pentru Bucureşti

În Capitală, vremea va fi călduroasă. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 15 și 18 grade.Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara. Sunt posibile averse slabe, în general de 1-3 litri pe metrul pătrat, iar vântul va sufla slab și moderat.

Vremea se va menține ușor instabilă și marți. Averse și descărcări electrice sunt prognozate local în vestul, nordul, centrul și sud-estul țării.

Ploile pot avea caracter torențial, cu acumulări izolate de peste 20-30 de litri pe metrul pătrat. În timpul furtunilor, vântul va atinge 40-60 km/h, iar la munte rafalele pot ajunge la 70-90 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade.

În București, marți se vor înregistra 30-32 de grade. După-amiaza și seara vor fi posibile averse și descărcări electrice. Miercuri, vremea va deveni în general instabilă. Ploile vor cuprinde inițial nordul, nord-estul și centrul țării, apoi se vor extinde în vest, est și sud-est.

Cantitățile de apă vor ajunge local la 15-20 de litri pe metrul pătrat și izolat pot depăși 30-40 de litri pe metrul pătrat. Sunt anunțate descărcări electrice, rafale de 45-55 km/h și căderi de grindină. În zona montană înaltă, vântul poate atinge 70-90 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade în nord-estul Transilvaniei și 33 de grade în Dobrogea continentală. În București, instabilitatea se va accentua după-amiaza și noaptea. Sunt prognozate averse, descărcări electrice și rafale de 40-50 km/h, iar temperatura maximă va fi de 29-31 de grade.

Joi, temperaturile vor scădea în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între aproximativ 19 grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în sudul Olteniei. Ploile și descărcările electrice vor continua în zonele de deal și de munte, precum și în centrul, estul și sud-estul țării. În București, temperatura maximă va coborâ spre 25 de grade.