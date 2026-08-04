Video Tânăr, prins în timp ce făcea drifturi în Portul Tomis cu pasageri în maşină. Cu cât a fost amendat
A vrut adrenalină şi spectacol, dar s-a ales cu o amendă usturătoare şi cu permisul suspendat pentru 30 de zile.
Un tânăr de 21 de ani a fost prins de poliţişti în timp ce a ce făcea drifturi pe o alee din Portul Tomis, din Constanţa, deşi în maşină avea doi pasageri.
Pentru fapta sa, poliţiştii l-au sancţionat pe şofer cu peste 5.000 de lei şi i-au retras certificatul de înmatriculare. Asta după ce au descoperit că autoturismul circula fără numere şi avea lumini neomologate.
Nici cei doi pasageri nu au scăpat nepedepsiţi. Agenţii i-au amendat cu peste 400 de lei, pentru că nu purtau centura de siguranță.
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