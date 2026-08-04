Observator » Evenimente » Tânăr, prins în timp ce făcea drifturi în Portul Tomis cu pasageri în maşină. Cu cât a fost amendat

Video Tânăr, prins în timp ce făcea drifturi în Portul Tomis cu pasageri în maşină. Cu cât a fost amendat

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 04.08.2026, 13:28 | Modificat la 04.08.2026, 13:28

A vrut adrenalină şi spectacol, dar s-a ales cu o amendă usturătoare şi cu permisul suspendat pentru 30 de zile. 

Un tânăr de 21 de ani a fost prins de poliţişti în timp ce a ce făcea drifturi pe o alee din Portul Tomis, din Constanţa, deşi în maşină avea doi pasageri.  

Pentru fapta sa, poliţiştii l-au sancţionat pe şofer cu peste 5.000 de lei şi i-au retras certificatul de înmatriculare. Asta după ce au descoperit că autoturismul circula fără numere şi avea lumini neomologate.

Nici cei doi pasageri nu au scăpat nepedepsiţi. Agenţii i-au amendat cu peste 400 de lei, pentru că nu purtau centura de siguranță.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
drifturi masina ilegal politie amenda constanta
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.