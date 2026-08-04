Nicuşor Dan a promulgat legile crizei carburanţilor şi a prelungirii termenului pentru TVA redus la locuinţe

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a semnat, marţi, decretele de promulgare pentru două acte normative importante pentru stabilitatea economică a ţării şi protejarea veniturilor românilor: legea privind declararea situaţiei de criză pe piaţa produselor petroliere şi legea de prelungire a termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziţia de locuinţe. "Într-o perioadă complicată politic, este un semn de stabilitate şi maturitate că măsuri echitabile şi necesare pentru români obţin în Parlament voturile necesare. Dincolo de disputele politice, ceea ce contează sunt deciziile care aduc beneficii şi protejează românii", afirmă şeful statului.

"Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu şi instabilitatea extremă a pieţei petroliere internaţionale au generat scumpiri accelerate ale carburanţilor inclusiv în ţara noastră. Intervenţia rapidă a statului era necesară din nou pentru că această majorare de preţuri se reflectă în costuri crescute în lanţ pentru cetăţeni şi operatori economici, cu efecte directe asupra puterii de cumpărare, competitivităţii economice şi asupra stabilităţii unor sectoare critice naţionale", afirmă preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, măsurile de protecţie instituite prin această lege vizează declararea stării de criză pe piaţa petrolieră, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei pentru securizarea prioritară a consumului intern şi introducerea unei contribuţii de solidaritate pentru marile companii petroliere. "Cea de-a doua lege pe care am promulgat-o astăzi prelungeşte până la 30 septembrie termenul de achiziţie a locuinţelor cu TVA redus, de 9% şi elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectaţi de situaţia atacului cibernetic de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară", precizează şeful statului.

Nicuşor Dan mai arată că, în acelaşi timp, cei care au făcut precontracte de cumpărare a locuinţelor până la 31 iulie 2025 vor putea încheia procedura fără TVA majorat până pe finalul lunii septembrie. "Într-o perioadă complicată politic, este un semn de stabilitate şi maturitate că măsuri echitabile şi necesare pentru români obţin în Parlament voturile necesare. Dincolo de disputele politice, ceea ce contează sunt deciziile care aduc beneficii şi protejează românii", încheie şeful statului.