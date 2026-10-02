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Video Tânăra care şi-a omorât familia în accidentul cu trenul avea permis de 3 zile

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Editor Adrian Obreja | Timp citire: 2 minute
Publicat la 02.10.2026, 17:05 | Modificat la 02.10.2026, 17:05

Un gest inexplicabil, urmat de o tragedie cumplită. Patru oameni, printre ei şi o fetiţă de 7 ani, şi-au pierdut viaţa, loviţi de tren într-o localitate din Galaţi. Familia se afla într-o dubă şi chiar înainte de impact, şoferul ar fi lăsat la volan o tânără care îşi luase permisul cu numai 3 zile în urmă. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere. 

Primele rezultate ale închetei arată că tânăra de 26 de ani care era la volan a ignorat complet semnalele acustice și luminoase la trecerea peste calea ferată. A ajuns în acest loc, unde a avut loc nenorocirea. Semnalele acustice și luminoase erau în funcțiune.

Becurile roșii clipeau, alarma suna, dar le-a ignorat complet, a ignorat pericolul și a mers mai departe. Momentul în care a fost lovită de un tren în plin și mașina în care se aflau, autoutilitara, a fost efectiv târâtă aproximativ 300-400 de metri.

Tânăra de 26 de ani avea permisul de aproximativ 3 zile 

Un alt lucru care a fost surprins de camerele de luat vederi din zonă este faptul că bărbatul de 64 de ani, pasager în momentul accidentului, se afla la volan înainte să aibă loc nenorocirea, a schimbat locul cu tânăra de 26 de ani, care a obținut permisul în urmă cu aproximativ 3 zile.

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De aici lipsa de experiență totală la volan. Au mai mers doar câteva sute de metri până în momentul în care a avut loc accidentul, în urma căruia au murit 4 persoane, 3 adulți și o fetiță de doar 7 ani.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și încearcă pe cât posibil să stabilească cum s-a întâmplat totul și mai ales de ce au schimbat cei doi locurile la volan.

Adrian Obreja
Adrian Obreja
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