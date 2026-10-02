Euro trece de 5,34 lei şi ajunge la un nou maxim istoric

Banca Naţională a anunţat un curs de referinţă de 5,3447 LEI/EURO. Este cea mai mare valoare din istorie înregistrată de euro în faţa leului la cursul oficial anunţat de BNR.

Joi, BNR anunțase un curs de 5,2777 lei pentru un euro. Creșterea de vineri este de 1,27%.

Vineri, cursul a atins nivelul maxim din intervalul octombrie 2016 – octombrie 2026. În aceeași perioadă, cel mai mic curs a fost de 4,4484 lei, iar media, de 4,8638 lei.

Cât costă celelalte valute

Dolarul american a fost cotat la 4,7519 lei, iar lira sterlină la 6,2764 lei.

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Francul elvețian valorează 5,7347 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4526 lei.

Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2658 lei, iar zlotul polonez la 1,2216 lei.

Gramul de aur a ajuns la 639,2010 lei.

Cursurile sunt calculate de BNR pe baza cotațiilor practicate de băncile autorizate să opereze pe piața valutară.

Lista oficială nu obligă băncile și casele de schimb să folosească aceste valori în tranzacțiile efective.