Moarte suspectă la locul de muncă. O femeie de 58 de ani, cu probleme cardiace, angajată la un hypermarket, a murit după o ceartă cu şefii. Rudele fac şi alte acuzaţii grave: spun că a fost chemată târziu ambulanţa. Reprezentanţii magazinului nu au comentat până acum situaţia, se fac însă mai multe anchete.

Aurelia lucra la casierie într-un hipermarket din Galaţi, pe tura de dimineaţă, când şefa directă i-ar fi cerut să meargă pe magazin. Rudele spun că femeia anunţase conducerea că are montat un stent şi că nu are voie să facă efort fizic.

"Ea s-a dus, într-adevăr, pe raion, două ore. A stat pe raion, după care a venit, sora a implorat-o şi i-a spus: ''te rog frumos să mă laşi pe casă, pentru că mai am o oră jumătate şi îmi este foarte rău. Mişcă pe raion, nu vreau să vă văd, nu stai!", spune Ioana Ionescu, sora victimei.

Femeia de 58 de ani a urcat apoi în biroul directorului pentru a rezolva problema, acolo unde ar fi fost chemată şi şefa directă.

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"Au mai stat o oră aproape sus, sora coborând foarte roşie la faţă, nervoasă. După care i s-a făcut rău. Din spusele colegilor, ea a început să vomite, să tremure şi să tuşească rău", explică Ioana Ionescu, sora victimei.

Reporter: Ce s-a întâmplat acolo i-a adus sfârşitul?

Marian Ţîgîra, soţul victimei: I-a declanşat boala. Ea a fost continuu, continuu agresată verbal şi nu a rezistat. S-a supărat foarte tare şi nu a avut ajutorul necesar.

Femeia se plângea acasă de abuzurile de la muncă

De două luni, femeia se plângea acasă de abuzurile verbale şi emoţionale la care este supusă, iar în ziua în care a decedat, şefii au încercat să o trimită acasă cu maşina unui angajat când i s-a făcut rău în magazin. Într-un final au sunat la 112, dar era prea târziu.

Rudele fac și alte acuzații grave, spun că ambulanța a fost chemată prea tarziu.

"Din păcate, serviciul 112 a fost apelat cu oarecare întârziere faţă de momentul în care a apărut simptomatologia", menţionează Andreea Naggar, avocata familiei.

Femeia a murit la spital. Inspectoratul Teritorial de Muncă a deschis o anchetă.

"Este considerat accident de muncă. Evenimentul e în curs de cercetare la ITM Galaţi în vederea stabilirii împrejurărilor şi cauzelor producerii acestuia", explică Mihaela Ramona Mihai, reprezentant ITM.

Foşti angajaţi ai hipermarketului reclamă și ei probleme la muncă

"O relaţie abuzivă din punctul meu de vedere, prin prisma ţipetelor pe care mi le adresa. Taci! Dă-i drumul pe raion! Nu staţi degeaba! Nu vreau să vă văd! Ieşiţi", explică o fostă angajată a hipermarketului.

Familia victimei a depus plângere la poliţie şi îşi caută dreptatea în instanţă.

"Am solicitat administrarea unui probatoriu complex ca să se stabilească, dacă există o legătură de cauzalitate între acel conflict, acel stres acut pe care l-a suferit angajata, şi ceea ce s-a întâmplat ulterior, adică în momentul decesului", spune Andreea Naggar, avocata familiei.

Conducerea hipermaketului nu a comentat până acum cazul

O tragedie asemănătoare a avut loc în urmă cu 4 ani în Bucureşti. Atunci, o tânără de 27 de ani a făcut infarct şi a murit la birou. Tânăra leşinase la începutul zilei de muncă, dar nu a fost lăsată să plece. Abia după cel de al doilea leşin, şefii au chemat ambulanţa, dar din păcate a fost prea târziu.