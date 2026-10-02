Graba şi lipsa de experiență au dus la o tragedie pe o cale ferată din judeţul Galaţi. O fetiţă de 7 ani şi trei adulţi, toţi membrii aceleiaşi familii au murit, după ce autoutilitara în care se aflau a fost lovită de un tren. La volan era o femeie de 26 de ani care ar fi obţinut permisul de conducere cu câteva zile înainte de nenorocire.

Accidentul a avut loc ieri după-amiază, în dreptul localității Ghidigeni. În autoutilitară se aflau trei adulți și o fetiță de doar șapte ani.

Momentul în care autoutilitara este lovită în plin de tren

Impactul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Din imagini reiese că șoferița nu ar fi încetinit în momentul în care a ajuns la trecerea la nivel cu calea ferată și a continuat deplasarea, moment în care autoutilitara a fost lovită în plin de tren.

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Impactul a fost extrem de puternic, iar cei patru ocupanți ai autoutilitarei și-au pierdut viața pe loc.

Șoferii au făcut schimb la volan înainte de accident

Camerele de supraveghere au surprins și un alt moment, petrecut cu puțin timp înainte de accident. Autoutilitara a oprit pe dreapta, iar cei doi șoferi au făcut schimb la volan.

Inițial, la volan se afla bărbatul de 64 de ani, care ulterior a rămas pasager. Acesta a schimbat locul cu o tânără de 26 de ani, care obținuse permisul de conducere cu doar trei zile înainte.

Tânăra și-a continuat apoi drumul, iar la trecerea la nivel cu calea ferată s-a produs accidentul.

Toate cele patru victime erau din aceeași familie

Toate cele patru victime erau membre ale aceleiași familii. Comunitatea din satul Tâlpigi, comuna Ghidigeni, este acum în doliu.

La fața locului au intervenit polițiști, mai multe echipaje de ambulanță și SMURD, însă victimele nu au mai putut fi salvate.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.