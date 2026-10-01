Mâncarea gata preparată, cumpărată de la magazin, cucereşte bucătăriile. Vânzările de la noi din ţară au ajuns la aproape 600 de milioane de lei. Principalii clienţi sunt locuitorii din oraşele mari care nu mai au timp să gătească.

Cu timpul comprimat între serviciu, familie şi alte obligaţii, mulţi nu mai găsesc vreme şi energie să stea în bucătărie şi cumpără mâncare "Ready-to-eat".

"Ajung acasă, le pregătesc într-un timp foarte scurt şi am rezolvat treaba. Din punct de vedere al timpului sunt minunate.", spune o femeie.

"Este mai uşor aşa să luăm ready-to-eat când timpul nu ne permite. Când gătesc jumătate de oră înainte, o oră să strâng după, spălat vase, curăţenie, tot ce trebuie.", adaugă o altă femeie.

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Vânzările au crescut în 10 ani de la 150 de milioane de lei la 600 de milioane, iar meniul s-a extins. De la hummus de 9 lei, la chiftele de pui - 12 lei şi spaghete, 20 de lei.

"Consumatorul vrea să economisească timp, dar nu vrea neapărat să facă un compromis în ceea ce priveşte gustul. Sunt persoane care ajung seara târziu acasă şi doresc să aibă rapid o masă caldă. Sunt oamenii care cumpără şi pentru masa de prânz.", explică Rodica Buturugă - director magazin.

Mâncarea Ready-to-Heat câştigă şi ea teren.

"Acest produs este un pui întreg gătit lent. Un produs pe care îl faci în câteva minute la airfryer sau cuptor. Eu în general îl folosesc 10 minute la airfryer pentru a-l face mai rumenit.", adaugă directorul de magazin.

Categoria Ready-to-Heat a înregistrat o creştere a volumului de 38 la sută faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, susţinută în special de anumite produse cum ar fi: carnea gătită lent ale cărei vânzări s-au triplat şi pe care azi, de exemplu, am găsit-o la reducere de 30%, costă 13,99 lei. Dar şi de felurile principale care vin cu garnitură şi costă între 13 şi 35 de lei. 19.12

Bucătarii recunosc că mâncărurile gata preparate te fac să câştigi timp, dar avertizează.

"Acele produse ready-to-eat, ready-to-heat sunt alimente procesate mai mult sau mai puţin menţinute într-o atmosferă controlată. Nu aş recomanda decât dacă este o urgenţă de familie. Sunt anumite tehnologii care îţi permit să găteşti controlat, inclusiv într-o bucătărie de restaurant şi să obţii potenţialul maxim de gust.", spune Sergiu Masli, bucătar.

Consultanţii financiari nu sunt nici ei încântaţi. Preţul unei cine gata de încălzit poate părea convenabil la prima vedere, dar într-o săptămână cheltuielile se adună.

"Să vedem dacă cei 30 de lei plus, minus în care ajung pe mâncarea comandată ieşi mai bine decât cu cea pe care ai pregăti-o acasă sau iei la ofertă ceva.", explică Cătălin Anghel, expert financiar.

Şi cererea pentru semipreparate este, însă, în creştere - cu 25% mai mult faţă de anul trecut.