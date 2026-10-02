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Video Femeie din Neamţ, ucisă brutal de soţul beat. Bărbatul a fugit la fiica sa, după ce ar fi ascuns arma crimei

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Editor Marius Apostol | Timp citire: 2 minute
Publicat la 02.10.2026, 08:49 | Modificat la 02.10.2026, 08:49

Suntem prinşi într-un val de violenţe care par că nu se mai sfârşesc, iar bilanţul parcă e desprins din filmele de groază. Am ajuns la cazul număr 30 de femicid. O femeie în vârstă de 57 de ani din Neamţ a fost înjunghiată de propriul soţ. Localnicii spun că disputa dintre soţi a izbucnit din pricina consumului de alcool, iar femeia a fost lăsată să agonizeze până când vecinii au sunat la ambulanţă. Din păcate, salvatorii nu au mai putut decât să declare decesul. După ce a lăsat-o într-o baltă de sânge, călăul ei a fugit către Piatra Neamţ acolo unde locuieşte fiica sa. Mai îngrijorător este că vorbim despre a doua crimă între soţi, doar din judeţul Neamţ, din această săptămână. 

"Nu mi-a zis nimic, doar "AM OMORÂT-O", a povestit un vecin.

Sunt cuvintele celui care i-a jurat iubire şi respect în faţa lui Dumnezeu, dar gelozia, consumul de alcool şi o ceartă au fost suficiente pentru a se ajunge la crimă. Bărbatul a înjunghiat-o cu sânge rece pe cea căreia i-a promis că o să o respecte întreaga viaţă.

Martor: "El a fost, era plin de sânge"

"Am găsit-o tăiată la piciorul stâng sub genunchi la picior. El a fost, era plin de sânge, până aici, şi pe o mână şi pe alta plin de sânge", a declarat martorul.

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În loc să-şi asume gravitatea faptei, individul a lăsat-o să agonizeze într-o baltă de sânge şi a fugit.

Ar fi ascuns cuţitul şi a susţinut că femeia s-a rănit singură

"A ascuns cuţitul şi a declarat autoaccidentarea soţiei sale. Bărbatul s-a deplasat în municipiul Piatra-Neamţ la domiciliul fiicei sale fiind depistat de poliţişti", a transmis Ramona Ciofu, IPJ Neamţ.

"Am auzit că a consumat alcool şi după aceea au găsit-o moartă sau nu ştiu ce s-a întâmplat", a precizat un alt vecin al soţilor.

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Bărbatul a fost reţinut şi este cercetat pentru omor. Este al 30- lea caz de femicid, iar incidentul vine la numai două zile după ce, tot în Neamţ, o femeie a fost ucisă de concubin.

Marius Apostol
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