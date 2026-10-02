Nicușor Dan a publicat o fotografie de acum 9 zile în care apare alături de Donald Trump. Mesajul transmis
Președintele Nicușor Dan a publicat, vineri, o imagine în care se află, împreună cu Mirabela Grădinaru, alături de președintele SUA, Donald Trump. Cei doi se aflau la New York, la recepția organizată pentru Adunarea Generală a ONU. Nicușor Dan a subliniat că ambiția noastră este clară: să colaborăm cu președintele Trump pentru a duce această relație specială pe noi culmi. Statele Unite se pot baza pe România, mai transmite președintele.
"O onoare să îl întâlnesc pe Preşedintele Donald Trump, la New York, la recepţia pe care a organizat-o pentru Adunarea Generală a ONU. România apreciază profund Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. Ambiţia noastră este clară: să colaborăm cu Preşedintele Trump pentru a duce această relaţie specială pe noi culmi şi pentru a asigura o securitate şi prosperitate mai mare pentru ambele noastre naţiuni", a scris preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe platforma X.
Şeful statului arată că "prezenţa militară şi economică a SUA în România este vitală pentru securitatea şi prosperitatea noastră".
"Suntem de acord: securitatea începe acasă. România îşi va face partea sa pentru a-şi consolida propria apărare şi descurajare. Ca unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Americii în sud-estul Europei, vom continua să ne respectăm angajamentele. Statele Unite se pot baza pe România!", mai transmite preşedintele Nicuşor Dan.
Preşedintele Nicuşor Dan a participat, în septembrie, la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, care s-a desfăşurat la New York.