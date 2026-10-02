Nicușor Dan a publicat o fotografie de acum 9 zile în care apare alături de Donald Trump. Mesajul transmis

Președintele Nicușor Dan a publicat, vineri, o imagine în care se află, împreună cu Mirabela Grădinaru, alături de președintele SUA, Donald Trump. Cei doi se aflau la New York, la recepția organizată pentru Adunarea Generală a ONU. Nicușor Dan a subliniat că ambiția noastră este clară: să colaborăm cu președintele Trump pentru a duce această relație specială pe noi culmi. Statele Unite se pot baza pe România, mai transmite președintele.

Nicușor Dan a publicat o fotografie de acum 9 zile în care apare alături de Donald Trump - X/@NicusorDanRO

"O onoare să îl întâlnesc pe Preşedintele Donald Trump, la New York, la recepţia pe care a organizat-o pentru Adunarea Generală a ONU. România apreciază profund Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. Ambiţia noastră este clară: să colaborăm cu Preşedintele Trump pentru a duce această relaţie specială pe noi culmi şi pentru a asigura o securitate şi prosperitate mai mare pentru ambele noastre naţiuni", a scris preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe platforma X.

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Şeful statului arată că "prezenţa militară şi economică a SUA în România este vitală pentru securitatea şi prosperitatea noastră".

"Suntem de acord: securitatea începe acasă. România îşi va face partea sa pentru a-şi consolida propria apărare şi descurajare. Ca unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Americii în sud-estul Europei, vom continua să ne respectăm angajamentele. Statele Unite se pot baza pe România!", mai transmite preşedintele Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, în septembrie, la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, care s-a desfăşurat la New York.