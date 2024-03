Vezi și

Tatăl Andreei: Era singurul nostru copil, nu mai avem niciun ţel în viaţă...Să aveţi grijă ce faceţi în viaţă, să nu păţiţi aşa ceva...

A presimţit nenorocirea

Sunt cuvintele sfâşietoare ale tatălui Andreei. Bărbatul abia se mai ţine pe picioare după ce si-a pierdut singura fiică. Fata de 21 de ani avea în faţă o carieră strălucitoare, era studentă în anul I la Medicină. Destinul ei s-a frânt brusc, ucisă cu bestialitate de un individ cu care nici măcar nu avea o relaţie. Părinţii au presimţit nenorocirea.

Tatăl Andreei: La 11 am vorbit cu ea. Mi-a dat mesaj că îşi face bagajele şi vine acasă şi îmi trimite mesaj când se urcă în microbuz. Nu mi-a trimis mesaj. Am mai întrebat-o pe unde e, ce face, nu mi-a răspuns, am sunat-o. Am intrat la griji, eram sigur că ceva nu e în regulă. Mă anunţa de fiecare dată ce paşi făcea.

Disperat, tatăl a plecat după ea, de acasă din Gorj în Timişoara.

Tatăl Andreei: Am luat maşina şi am plecat spre Timişoara. Am presimţit, am simţit că ea nu este vie.

De pe drum, a început să sune la toate spitalele din zonă să întrebe dacă s-a petrecut vreun accident. De la Poliţia Herculane a aflat, mai târziu, că au fost anunţaţi de o crimă în Timişoara şi că ar putea fi vorba de fiica lui. I-a sunat pe toţi apropiaţii fetei, inclusiv pe cel care o ucisese. Individul avea telefonul închis.

Momentul în care criminalul a fost ridicat

Tatăl Andreei: Ea voia să-i spună că nu vrea să aibă o relaţie cu el. Pe Andreea n-o mai învie, orice pedeapsă ar lua, pe mine nu mă mai încălzeşte cu nimic.

Tatăl răstoarnă declaraţiile ucigaşului care a povestit în faţa anchetatorilor că avea o relaţie cu Andreea din decembrie, anul trecut. Mirel, nu era iubitul ei, ci doar un amic. Andreea era prietenă cu sora criminalului și așa a ajuns să-l cunoască și pe el, spune tatăl. Fata i-ar fi refuzat avansurile, iar individul a făcut o obsesie pentru ea. Surse Observator spun că studenta la medicină a fost măcelărită cu 60 de lovituri de cuţit, iar criminalul a fi folosit două cuţite.

Colegă: Am fost cu el în aceeaşi clasă, toate laboratoarlee, am stat doi ani şi jumătate alături de asemenea persoană, un psihopat, nu poţi să faci aşa ceva, mai ales student la Medicină. Să sfârşeşti aşa mi se pare incredibil.

În faţa morgii din Timişoara, colegii de la medicină şi prietenii Andreei au venit cu flori şi candele. S-au rugat cu toţii într-o linişte apăsătoare.

Prietenă: O fire blândă, răbdătoare, mereu cu zâmbetul pe buze, care pur şi simplu era o lumină în lumea noastră.

Acasă, în Gorj, acolo unde rudele o aşteptau să vină în weekend, se fac acum pregătiri de înmormânatare.

Vecini: O fată deosebită, frumoasă, cuminte. Iubită de toată lumea. Fata nu scăpa de el, se tot ţinea de ea.

- O fată foarte liniştită şi foarte deşteaptă. Toată comuna, toţi copiii o plâng.

Între timp, au apărut imagini cu momentul în care criminalul este ridicat de la casa părinţilor din Pojejena şi încătuşat. În faţa lumii, Mirel Dragomir, student la medicină şi teologie, poza într-un tânăr credincios şi studios.

Popă: Tot timpul a fost alături de noi, venea şi cânta la strană. Nimănui nu i-a venit să creadă, a fost chiar un şoc.

Aflat acum in spatele gratiilor, individul a cerut să fie eliberat si cercetat în arest la domiciliu. Judecătorii i au respins cererea.

Andreea este din nefericire doar un caz din cele foarte multe de acest fel din România. Statisticile arată că în fiecare săptămână, o femeie este ucisă de cineva din familie sau din anturaj.

