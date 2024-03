Moment sfâșietor în Timișoara. Colegii Andreei, studenta ucisă cu sânge rece de iubitul ei s-au adunat în fața Institutului de Medicină Legală unde familia fetei a venit să-i ridice trupul neînsufleţit. Între timp, detalii cumplite despre crimă ies la iveală. Andreea, studentă la Medicină şi fostă Miss Boboc a sfârşit sub o ploaie de lovituri de cuţit – peste 60. Psihologii criminalişti cred că asasinul ei, ascundea în spatele imaginii de tânăr credincios şi studios, profilul unui individ care făcuse o obsesie pentru fată şi care a omorât-o ca s-o pedepsească pentru că voia să-l părăsească.

Tatăl studentei: Vă rog să o scuzaţi pe Andreea dacă v-a greşit cu ceva! Şi să o aveţi în amintirea voastră! Noi oricum suntem... Era primul nostru copil, nu mai avem niciun ţel în viaţă, nu mai avem pentru ce lupta!

Doborât de durere, tatăl Andreei le-a vorbit tinerilor care au venit să-i aducă un omagiu la sediul IML din Timişoara. Andreea urma să plece sâmbătă acasă şi cu doar o oră înainte de-a fi omorâtă i-a dat un mesaj tatălui pentru a-l anunţa că îşi face bagajul şi va urca în microbuz. Apoi nu a mai răspuns la telefon, iar tatăl ei a avut o presimţire sumbră.

Tatăl studentei: Eram sigur că ceva nu e în regulă. Mă anunţa de fiecare dată orice pas făcea. Am luat maşina şi am plecat spre Timişoara. Nu ştia nimeni ce se întâmplase sau ceva. Eu am fost convins că e ceva. Am oprit la Herculane şi acolo la postul de poliţie am vorbit. Stând acolo au mai sunat pe aici şi au aflat că e ceva şi asta a fost...

Colegii Andreei îşi găsesc cu greu cuvintele. Tânăra studentă la medicină era pentru ei un model.

Colegă: O fire blândă, răbdătoare, mereu cu zâmbetul pe buze, pur și simplu era o lumină în lumea noastră.

Colegă: Era o fată foarte, foarte bună şi să sfârşeşti aşa mi se pare incredibil pur și simplu nu mai am cuvinte.

Andreea a plătit cu viaţa decizia de a se despărţi de Mirel

Tânărul avea 23 de ani. Era şi el student la Medicină şi făcea în paralel Teologia. A atacat-o pe Andreea în apartamentul său, iar surse din anchetă spun că fata s-a luptat cu toată forţa ca să scape cu viaţă. A smuls inclusiv clanţa de la uşa camerei în care fusese încuiată. Colegii tânărului sunt în stare de şoc, mai ales că aparent, Mirel era un tip religios, liniştit şi cinstit.

Colegă: Am fost cu el în aceeaşi serie, la toate laboratoarele cursurile și nu-mi vine să cred că am stat 2 ani de zile cu o asemenea persoană. Pur şi simplu un psihopat nu poți să fi normal şi să faci aşa ceva mai ales la Medicină, o facultate unde trebuie să salvezi oameni

Tatăl studentei ucise: Pe Andreea nu o mai învie. Orice pedeapsă ar lua pe mine nu mă încălzeşte cu nimic.

Peste 60 de lovituri de cuţit găsite pe corpul tinerei

Primele informaţii arată că tânărul a fost orbit de gelozie în momentul în care fata l-a anunţat că nu au un viitor împreună după patru luni de relaţie. Atacul lui a fost cumplit. Legiştii au găsit pe corpul tinerei, peste 60 de lovituri de cuţit. Psihologii criminalişti spun că ar putea fi vorba despre o obsesie. Agresorul ar fi fost fascinat de frumuseţea şi de blândeţea fetei care i-au adus Andreei în liceu şi titlul de Miss la Balul Bobocilor.

Tudorel Butoi - psiholog criminalist: O socotea ca pe propria lui marfă. Loviturile sunt atât de multe pentru că el nu poate să conceapă că o pierde şi în asemenea cazuri să ştiţi că loveşte până oboseşte.

Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzaţia de omor. El a cerut în instanţă să fie cercetat în stare de arest la domicilu, dar cererea i-a fost respinsă.

