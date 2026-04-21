Luni seară, în comuna Râciu (jud. Mureș), s-a format o tornadă de mică intensitate, surprinzând locuitorii din zonă, conform contului de Facebook "Furtuni România"

Conform sursei citate, "fenomenul a fost asociat cu un mezociclon de mică adâncime - o structură convectivă relativ redusă pe verticală, dar capabilă să genereze rotație semnificativă în atmosferă".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

"Vorticitatea (rotația aerului) a fost accentuată local, cel mai probabil la contactul maselor de aer instabil cu relieful Carpaților Orientali, favorizând organizarea vortexului", se mai arată în descrierea materialului.

Deși de scurtă durată, tornada evidențiază faptul că astfel de sisteme convective pot produce fenomene severe chiar și în zone unde sunt mai rar întâlnite.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰