Video Tornadă în judeţul Mureş. Imaginile terifiante au fost surprinse de localnici
Luni seară, în comuna Râciu (jud. Mureș), s-a format o tornadă de mică intensitate, surprinzând locuitorii din zonă, conform contului de Facebook "Furtuni România"
Conform sursei citate, "fenomenul a fost asociat cu un mezociclon de mică adâncime - o structură convectivă relativ redusă pe verticală, dar capabilă să genereze rotație semnificativă în atmosferă".
"Vorticitatea (rotația aerului) a fost accentuată local, cel mai probabil la contactul maselor de aer instabil cu relieful Carpaților Orientali, favorizând organizarea vortexului", se mai arată în descrierea materialului.
Deși de scurtă durată, tornada evidențiază faptul că astfel de sisteme convective pot produce fenomene severe chiar și în zone unde sunt mai rar întâlnite.
