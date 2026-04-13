Trecerile de pietoni supraînălțate se extind în București, iar 140 vor fi suprailuminate. Anunţul PMB

După amenajarea trecerilor de pietoni supraînălțate pe bulevardul Laminorului, autoritățile pregătesc extinderea proiectului în mai multe zone din București, dar și iluminarea suplimentară a 140 de treceri, pentru creșterea vizibilității pe timpul nopții.

de Redactia Observator

la 13.04.2026 , 18:41
Facebook/ Primăria Municipiului Bucureşti

Potrivit instituției, patru astfel de treceri au fost deja realizate pe bulevardul Laminorului, în zone unde șoferii circulă cu viteză. Alte patru urmează să fie amenajate pe strada Dezrobirii, Calea Văcărești, din nou pe Bd. Laminorului și pe strada Lucrețiu Pătrășcanu, în apropierea Liceului "Nichita Stănescu".

Autoritățile precizează că mai pregătesc încă 13 locații unde vor fi implementate astfel de treceri.

În paralel, municipalitatea are în plan și suprailuminarea a 140 de treceri de pietoni, pentru a crește vizibilitatea pe timpul nopții. "Sunt vizibile noaptea ca ziua, chiar accentuate vizual, ceea ce permite șoferilor să observe din timp pietonii care traversează", a transmis PMB.

Lucrările vizează în special arterele pe care circulă mijloacele de transport în comun ale STB, aflate în administrarea Primăriei Capitalei. În același timp, primăriile de sector implementează proiecte similare în cartiere, potrivit instituţiei.

Redactia Observator
pmb treceri de pietoni suprainaltate iluminare
