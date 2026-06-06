Unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Iaşi s-a făcut scrum, după ce mai mulţi copii s-au jucat cu focul. La propriu. Minorii au aprins flacăra în interiorul locaţiei, foarte aproape de materiale care ard cu repeziciune. Construit în mare parte din lemn şi stuf, locul a ars imediat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar pagubele materiale sunt însemnate.

Un foc aprins din joacă a transformat în infern locul în care, până nu demult, mii de tineri veneau să se distreze. Fostul complex de agrement din zona Ciric a fost înghiţit de flăcări.

Copiii au intrat într-o zonă închisă publicului şi ar fi aprins focul într-un coş de gunoi destinat fumătorilor. Înconjurat de construcţii din lemn, stuf şi alte materiale uşor inflamabile, locul a ars ca o torţă.

Cei care se aflau în apropiere au observat grupul, încă dinaintea dezastrului.

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"Am sunat la poliție inițial pentru că ne urmăreau și ne hărțuiau. Şi după aceea au dat foc", explică fata care a anunţat la 112 incendiul.

Înainte ca flăcările să se extindă, tânăra care a sunat la 112 a reuşit să vorbească şi cu fetele care au suprins întreaga scenă.

"Deodată îmi spune -să ştiţi că au dat foc acolo-. Şi am spus -cum adică?- Și după aia, când mă întorc, văd deodată că arde. Am sunat din nou poliția, că aceiași copii au dat foc", a explicat tânăra.

Zeci de salvatori s-au luptat ore întregi cu flăcările.

"Incendiul a fost localizat şi lichidat, suprafaţa totală afectată a fost de aproximativ o mie de metri pătraţi, fiind distruse sau degradate corturi, baruri, o scenă deschisă, elemente decorative şi diverse bunuri aflate în incinta complexului", a explicat Daniel Buzduga, Detaşamentul de Pompieri Iaşi.

Clubul era închis de doi ani, iar din fericire nimeni nu a fost rănit.