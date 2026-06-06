O hală plină cu fructe şi legume a ars noaptea trecută, în Piteşti. Flăcările uriaşe au cuprins în câteva clipe întreaga construcţie, iar coloana de fum a fost vizibilă de la mare distanţă. Alarma a fost dată de agenţii de pază ai unei firme din apropiere.

La faţa locului, pompierii au scos din calea focului două butelii care puteau să explodeze în orice moment. În ciuda eforturilor, hala şi zeci de kilograme de legume şi fructe depozitate în interior s-au făcut scrum.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș au intervenit cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită în urma verificărilor efectuate de pompieri și polițiști.