Cu toţii suntem obişnuiţi să consumăm fructe. O dată, pentru că ne plac şi ştim, cel puţin în teorie, că sunt sănătoase. Ce nu luăm, însă, în considerare este faptul că nu toate fructele sunt bune în cantităţi exagerate.

Dacă vorbim despre cantitate, atunci trebuie să fim atenţi la absolut toate fructele. Să nu uităm şi că orice fruct conţine zahăr, deci prin urmare, într-o cantitate mare ne face mai mult rău decât bine. Sunt şi combinaţii de fructe care trebuie complet evitate. Spre exemplu, lângă pepene nu mai punem nimic altceva, nici măcar pepene galben. Şi asta într-o cantitate de cel mult 200 de grame pe zi.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru banane, de asemenea, pentru ananas sau rodii. Dacă vorbim despre cireşe şi ele au un conţinut mare de zahăr, dar şi anumiţi nutrienţi care ne pot crea probleme digestive importante. Trebuie să consumăm cel mult 2 căni de cireşe pe zi, bananele au mult potasiu şi nici ele nu ar trebui consumate mai mult de 2 pe zi.